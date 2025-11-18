हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितना सस्ता हुआ सोना? 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट का गिरा भाव, चेक करें लेटेस्ट रेट

आज कितना सस्ता हुआ सोना? 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट का गिरा भाव, चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold Silver Price: देश में सोने-चांदी की कीमत में आज एक बार फिर से गिरावटदेखी जा रही है. 24 कैरेट सोने का भाव आज 10 ग्राम के हिसाब से 1,740 रुपये सस्ता हुआ है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 18 Nov 2025 10:35 AM (IST)
Preferred Sources

Gold Silver Price: देश में आज एक बार फिर से सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. आज 18 नवंबर, 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 12,366 रुपये प्रति ग्राम है, जो कल के मुकाबले 174 रुपये कम है. वहीं, आज 22 कैरेट सोने की कीमत 11,335 रुपये है, जो सोमवार से 160 रुपये कम है. इसी तरह से 18 कैरेट सोने की कीमत 131 रुपये कम होकर आज 9,274 रुपये प्रति ग्राम है. इस तरह से अगर 10 ग्राम के हिसाब से देखे, तो 24 कैरेट सोने की कीमत में आज 1,740 रुपये की गिरावट आई है. वहीं, 22 कैरेट और 18 कैरेट का सोना प्रति 10 ग्राम क्रमश: 1,600 रुपये और 1,310 रुपये सस्ता हुआ है. 

इन शहरों में सोने का ताजा भाव 

  • मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, विजयवाड़ा, नागपुर और भुवनेश्वर जैसे शहरों में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 12,366 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं, इन शहरों में 22 कैरेट सोने का भाव आज 11,335 रुपये प्रति ग्राम है. 
  • राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत क्रमश: 12,381 रुपये और 11,350 रुपये प्रति ग्राम है. 
  • चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, सेलम, त्रिची में आज 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 12,437 रुपये है और 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति ग्राम 11,400 रुपये है. 
  • वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट में आज 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत क्रमश: 12,371 रुपये और 11,340 रुपये है. 

चांदी की कीमत 

सोने की तरह चांदी की भी कीमत आज कम हुई है. भारत में आज चांदी की कीमत 162 रुपये प्रति ग्राम और 1,62,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. यह कल के मुकाबले क्रमश: 5 रुपये और 5,000 रुपये कम है. मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु,पुणे, वडोदरा और अहमदाबाद में आज चांदी की कीमत 1,62,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. वहीं, चेन्नई, हैदराबाद और केरल में आज चांदी 1,70,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है. शादी-ब्याह के सीजन में सोने-चांदी की कीमत में आई इस गिरावट से लोगों को काफी राहत मिलेगी. 

 

 

 

ये भी पढ़ें:

Delhi-NCR वाले हो जाएं तैयार! 50 लाख sqft के नए Grade A प्रोजेक्ट की बढ़ेगी सप्लाई, कमर्शियल रियल एस्टेट में आएगा बूम 

Published at : 18 Nov 2025 10:31 AM (IST)
Tags :
Gold Rate Today Gold Price Today Gold Silver Price Today Gold Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
विश्व
Trump On H1-B: 'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
विश्व
Trump On H1-B: 'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
'उन्होंने पैसा लूटा, अब सब वापस...', H1-B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
बॉलीवुड
सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाई सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी, जश्न में हेलेन ने भी की शिरकत, देखें तस्वीरें
सलमान खान संग पूरे परिवार ने मनाया सलीम-सलमा की 61वीं वेडिंग एनीवर्सरी का जश्न, देखें तस्वीरें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Toilet Day 2025: इस देश में बना है टॉयलेट म्यूजियम, देखने वालों को देने पड़ते हैं इतने पैसे
इस देश में बना है टॉयलेट म्यूजियम, देखने वालों को देने पड़ते हैं इतने पैसे
लाइफस्टाइल
24 hours before Death: मौत से 24 घंटे पहले दिखने लगते हैं ये 3 लक्षण, जान लें क्या-क्या होता है महसूस?
मौत से 24 घंटे पहले दिखने लगते हैं ये 3 लक्षण, जान लें क्या-क्या होता है महसूस?
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget