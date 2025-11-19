हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जल्द लग सकती है मुहर, भनक लगते ही इन शेयरों में तूफानी तेजी

भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर जल्द लग सकती है मुहर, भनक लगते ही इन शेयरों में तूफानी तेजी

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बहुत जल्दी पक्की होने वाली है. इससे कई शेयरों में तूफानी तेजी देखी गई, जिनमें एपेक्स फ्रोजन फूड्स, कोस्टल कॉर्पोरेशन और अवंती फीड्स शामिल हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 19 Nov 2025 05:35 PM (IST)
India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बहुत जल्दी पक्की होने वाली है. दोनों ही पक्ष अपने बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के काफी करीब पहुंच चुके हैं.

केंद्रीय वाणिज्य एंव उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर आपको तभी अच्छी खबर मिलेगी, जब यह दोनों के लिए ही उचित, न्यायसंगत और संतुलित हो. केंद्रीय मंत्री के इस बयान के साथ आज बुधवार को एपेक्स फ्रोजन फूड्स, कोस्टल कॉर्पोरेशन और अवंती फीड्स के शेयरों में तेजी देखी गई. 

इन शेयरों को लगे पंख

एपेक्स फ्रोजन फूड्स के शेयर लगभग 5 परसेंट उछलकर 305.99 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार करते नजर आए, जो इसके 52-हफ्तों का नया हाई लेवल है. वहीं, कोस्टल कॉर्पोरेशन के शेयर 9 परसेंट और अवंती फीड्स के शेयर लगभग 12 परसेंट तक चढ़े. इतना ही नहीं, आज जील एक्वा के भी शेयरों में तेजी देखने को मिली.

तेजी की एक यह भी वजह

19 नवंबर को झींगा कंपनियों के शेयरों में तेज उछाल आया, जब यह बात सामने आई कि चीन जापान से सभी तरह के सीफूड आइटम्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. दरअसल, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के ताइवान को लेकर बयान पर चीन भड़क गया है.

ताकाइची ने संसद में कहा था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है, तो जापान अपनी सेना भेजकर ताइवान की मदद कर सकता है क्योंकि ताइवान जापान के सबसे करीब है. ऐसे में चीन के ताइवान पर हमले से जापान के लिए 'अस्तित्व-खतरे की स्थिति' बन सकती है. चीन ने उनके इस बयान को गैर-जिम्मेदाराना और भड़काने वाला बताया है. 

इधर, भारत से चीन में भी झींगे का निर्यात होता है. चूंकि, अभी चीन और जापान के बीच मामला गड़बड़ाया हुआ है इसलिए चीन से भारत के सीफूड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सकती है. 

 

 

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 19 Nov 2025 05:35 PM (IST)
India US Trade Deal Avanti Feeds Shares Apex Frozen Foods Shares Coastal Corporation Shares
