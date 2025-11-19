हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसपहले लगा झटका, अब शानदार 'कमबैक' की तैयारी; ट्रंप के टैरिफ को इस इंडस्ट्री ने दिखाया ठेंगा

पहले लगा झटका, अब शानदार 'कमबैक' की तैयारी; ट्रंप के टैरिफ को इस इंडस्ट्री ने दिखाया ठेंगा

India Seafood Market: भारत के सीफूड एक्सपोर्ट में झींगा की सबसे हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. 2024–25 में भारत ने 4.88 अरब डॉलर का झींगा एक्सपोर्ट किया, लेकिन फिर ट्रंप के टैरिफ ने सारा खेल बिगाड़ दिया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 19 Nov 2025 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

India Seafood Market: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब अगस्त में भारत पर 50 परसेंट टैरिफ लगाया था, तब उस दौरान देश की एक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था. यह इंडस्ट्री है-भारत का सबसे बड़ा सीफूड मार्केट, जिस पर टैरिफ का गहरा असर देखने को मिला था. खासतौर पर टैरिफ ने भारत के झींगा निर्यात को बुरी तरह से प्रभावित किया क्योंकि भारतीय झींगा का अमेरिका बड़ा खरीदार है.

टैरिफ से चौपट हुआ कारोबार

भारत हर साल अमेरिका में अरबों डॉलर का झींगा भेजता है और टैरिफ से यह कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया. टैरिफ की वजह से अमेरिका में झींगा की कीमतों में 20-21 परसेंट तक का उछाल आया और टैरिफ का यही बढ़ा हुआ बोझ वहां के उपभोक्ताओं पर पड़ा. ऐसे में अमेरिका से झींगा के कई ऑर्डर कैंसिल हो गए. मामला गहराता गया और आंध्र प्रदेश से अमेरिका को होने वाले झींगा एक्सपोर्ट में 59.72 परसेंट तक की गिरावट आई. जाहिर तौर पर इससे एक्सपोटर्स को तगड़ा नुकसान हुआ. 

अब कमबैक करने की तैयारी में इंडस्ट्री

आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक राज्य है. टैरिफ से हुए नुकसान के कारण यहां कई सीफूड प्रोसेसिंग यूनिट बंद हो गए क्योंकि निर्यातकों के लिए कारोबार में अचानक बढ़े हुए खर्च को झेलना मुश्किल हो रहा था. लेकिन अब इसी इंडस्ट्री ने गजब का कमबैक किया है. भारत झींगा निर्यात पर अमेरिका पर निर्भरता को कम करते हुए नए-नए बाजार तलाश रहा है. इनमें रूस और यूरोपीय यूनियन भी शामिल है.

भारत ने तो रूस के साथ एक समझौता भी किया है, जिसके तहत रूस भारत की लगभग 25 फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स को अपने बाजार में एक्सपोर्ट की इजाजत देगा. इसी मंजूरी के साथ अब ये यूनिट्स सीधे रूस में अपना प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगी. हाल ही में यूरोपियन यूनियन (EU) ने भी भारत की 102 नई मरीन यूनिट्स को मंजूरी दी. 

भारत के सीफूड एक्सपोर्ट में झींगा की सबसे हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. 2024–25 में भारत ने 4.88 अरब डॉलर का झींगा एक्सपोर्ट किया, जो टोटल सीफूड एक्सपोर्ट का लगभग 66 परसेंट है. लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने सारा खेल बिगाड़ दिया. हालांकि, अब नए रास्ते तलाशकर देश की यह इंडस्ट्री धीरे-धीरे संभल रही है. इसी क्रम में भारत UAE के साथ भी बातचीत कर रहा है ताकि वहां भी इंडस्ट्री को अपने उत्पादों के लिए कुछ नए मौके मिल सके. 

 

ये भी पढ़ें:

क्या है चीन का वर्क मॉडल 9-9-6, जिसे नारायण मूर्ति ने कहा भारतीयों को सीखने की है जरूरत 

Published at : 19 Nov 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
Trump Tariff India Seafood Market Prawns
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी अरब को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 देगा अमेरिका, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल और भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
सऊदी को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा US, ट्रंप ने कर ली डील; इजरायल-भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
बेटे के साथ कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की AI फोटोज हुई वायरल, दादी की गोद में ऐसे दिखे जूनियर कौशल
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
फूड
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
हेल्दी डाइट के लिए परफेक्ट, आज ही बनाएं सोया चंक्स की टेस्टी सब्जी
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget