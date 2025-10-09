अब नौकरियों की होगी भरमार! भारत-ब्रिटेन ट्रेड डील से खुलेंगे रोजगार के नए दरवाजे

India UK Trade Deal: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर हैं. खासकर ऐसे वक्त में जब अमेरिकी टैरिफ से अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बनी हुई है. ब्रिटिश पीएम की इस यात्रा से दोनों ही देशों के बीच मजबूत व्यापार समझौते को लेकर उम्मीद की जा रही है.

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में स्टार्मर ने बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया और कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक साझेदारी बहुत जरूरी है. साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच इस समझौते से 25 अरब 50 करोड़ पाउंड का व्यापार होने की उम्मीद हैं. उन्होंने बताया कि यह ब्रिटेन का आजतक का सबसे बड़ा व्यापार मिशन है.

भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बताया कि जुलाई में भारत के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ था, जिसमें कपड़ा, व्हिस्की और कारों पर लगे टैरिफ पर भारी कटौती की गई थी. कीर स्टार्मर ने इस दौरे को लेकर भी काफी उम्मीद की जा रही है. भारत और ब्रिटेन के बीच इस समझौते से फुल ट्रेड वैल्यू के साथ जीरो टैरिफ लागू किया जाएगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय व्यापारियों को होगा और वे अपने उत्पाद आसानी से और ज्यादा मुनाफा में ब्रिटिश बाजार में बेच सकेंगे.

ट्रेड समझौते से खुल सकते है रोजगार ने नए अवसर

दोनों देशों के बीच हो रहे इस व्यापार समझौते से कपड़े, जूते, खेल के सामान और इंजीनियरिंग क्षेत्र की नौकरियों में तेजी आनी की उम्मीद जताई जा रही है. इससे हजारों लोगों को नौकरियों का नया अवसर मिल सकता है. इस कदम से दोनों ही देश आर्थिक रुप से और ज्यादा मजबूत होंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने कीर स्टार्मर का जोरदार स्वागत किया. पीएम ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि, इस दौरे से दोनों ही देश एक मजबूत और खुशहाल भविष्य को लेकर काम करने को तैयार हैं. इसके साथ ही ब्रिटिश पीएम ने मुंबई अंधेरी स्थित यशराज फिल्म्स स्टूडियो का भ्रमण किया. इसके बाद वे साउथ मुंबई के कूपरेज फुटबॉल मैदान में फुटबॉल शोकेस देखने पहुंचे. जिसे इंग्लिश प्रीमियर लीग ने आयोजित किया था.

