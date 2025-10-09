हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआत्मनिर्भर भारत की बड़ी उड़ान! अब देश में ही होगा इस रेयर मेटल का प्रोडक्शन, सरकार जल्द दे सकती है मंजूरी

आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उड़ान! अब देश में ही होगा इस रेयर मेटल का प्रोडक्शन, सरकार जल्द दे सकती है मंजूरी

भारत सरकार रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन के लिए 7,350 करोड़ रुपए की नई योजना शुरु करने वाली है. इसका उद्देश्य भारत में इसका प्रोडक्शन बढ़ाना और विदेशों से इसके आयात पर निर्भरता को कम करना है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 09 Oct 2025 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

Rare Earth Magnet Production: भारत सरकार आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) प्रोडक्शन के लिए 7,350 करोड़ रुपए की नई योजना शुरु करने वाली है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में इसका प्रोडक्शन बढ़ाना और विदेशों से इसके आयात पर निर्भरता को कम करना है. इस फैसले को चीन के उस फैसले से जोड़ कर देखा जा रहा है, जब इस साल अप्रैल में चीन ने REPM एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी. जिससे भारत के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टरों को तगड़ा झटका लगा था. 

इस फैसले के तहत भारत सरकार ने 5 इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की शुरुआत करने की योजना बनाई हैं. जिसके तहत सालाना 6000 टन प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है. इस फैसले को और ज्यादा सपोर्ट करते हुए भारत सरकार ने सब्सिडी की घोषणा भी की है. कंपनियों को 15 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. 

भारत सरकार का क्या है उद्देश्य?

भारत सरकार देश में  रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन का इकोसिस्टम बनाना चाहती हैं, ताकि विदेशों पर निर्भरता कम हो सके. अगर, इस वक्त की बात करें तो भारत अपनी आरईपीएम की जरुरतों का 100 प्रतिशत विदेशों से इंपोर्ट करता है. वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल से इसमें परेशानी भी आ सकती है. इसलिए भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है, ताकि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड एनर्जी और रक्षा क्षेत्रों के लिए उसे किसी और पर निर्भर ना होना पड़े.

इस योजना के तहत भारत में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी. जिसमें से हर यूनिट अपनी क्षमता के अनुसार 600 टन से 1200 टन के बीच हर साल प्रोडक्शन करेगा. भारत सरकार ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7 साल की समय सीमा तय की है. सरकार की ओर से मंत्रालयी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जाएगा. जो इस बात पर ध्यान रखेगा कि योजना की गति अच्छी हो और यह अपने समय पर लक्ष्य को प्राप्त कर लें.   

क्या है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट?

रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कारों के अलग-अलग हिस्सों को बनाने के लिए किया जाता है. ये एक विशेष तरह के तत्व होते हैं. जिनकी परफॉर्मेंस क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है. इसलिए इनका इस्तेमाल हाइब्रिड गाड़ियों और रक्षा उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है.

यह भी पढ़ें: त्योहारों से पहले ही बढ़ती जा रही सोने की चमक, कीमतें बनी रॉकेट, जानें 9 अक्टूबर के ताजा रेट

 

Published at : 09 Oct 2025 11:49 AM (IST)
Tags :
Rare Earth Magnet Production India Rare Earth Magnet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी बात, जानें भारत को कैसे होगा फायदा
ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी बात, जानें भारत को कैसे होगा फायदा
बिहार
Bihar Election 2025 Live: जन सुराज के कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए, पूर्व सांसद अजय निषाद आज BJP में होंगे शामिल
जन सुराज के कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए, पूर्व सांसद अजय निषाद आज BJP में होंगे शामिल
इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Kedarnath Snowfall: 40 साल बाद October में भारी बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटा धाम!
Kanpur Blast: कानपुर में स्कूटी धमाके की जांच में बहुत बड़ा खुलासा | Breaking | ABP News
Bihar Seat Sharing: सीट बंटवारे पर नित्यानंद राय करेंगे बात, क्या मान जाएंगे Chirag paswan?
Bihar Seat Sharing: NDA में सीटों पर फंसा पेंच, BJP ने जारी की संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट
Bihar Elections: RJD की बड़ी बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi-Keir Starmer Meeting LIVE: ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी बात, जानें भारत को कैसे होगा फायदा
ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी बात, जानें भारत को कैसे होगा फायदा
बिहार
Bihar Election 2025 Live: जन सुराज के कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए, पूर्व सांसद अजय निषाद आज BJP में होंगे शामिल
जन सुराज के कई उम्मीदवारों के नाम सामने आए, पूर्व सांसद अजय निषाद आज BJP में होंगे शामिल
इंडिया
Bihar Election 2025 Opinion Poll: तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
तेजस्वी के सिर सजेगा ताज या नीतीश की होगी वापसी, बिहार चुनाव में किसका पलड़ा भारी? पोल ऑफ पोल के हैरान करने वाले आंकड़े
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
ओटीटी
The Conjuring Last Rites OTT Release: अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी ‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’, जानें- कब और कहां होगी रिलीज?
ओटीटी पर रिलीज हो रही ‘द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स’, जानें- स्ट्रीमिंग डेट और प्लेटफॉर्म
हेल्थ
मलाइका की तरह आपको रोजाना सुबह क्यों पीना चाहिए जीरा-अजवाइन वॉटर? अमेरिका के डॉक्टर ने बता दी हकीकत
मलाइका की तरह आपको रोजाना सुबह क्यों पीना चाहिए जीरा-अजवाइन वॉटर? अमेरिका के डॉक्टर ने बता दी हकीकत
नौकरी
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी
यूटिलिटी
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर खरीदने जा रहे बीवी के लिए गोल्ड तो न करें ये गलती, वरना लग जाएगा चूना
करवाचौथ पर खरीदने जा रहे बीवी के लिए गोल्ड तो न करें ये गलती, वरना लग जाएगा चूना
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget