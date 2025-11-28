विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट! गोल्ड रिजर्व की वैल्यू कम होने से दबाव बढ़ा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







India Forex Reserves: देश का विदेशी मुद्रा भंडार 21 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 4.47 अरब डॉलर घटकर 688.10 अरब डॉलर रहा. मुख्य रूप से स्वर्ण भंडार के मूल्य में भारी गिरावट के कारण मुद्रा भंडार में कमी आई है. भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी

इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.54 अरब डॉलर बढ़कर 692.58 अरब डॉलर हो गया था. शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 21 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.69 अरब डॉलर घटकर 560.6 अरब डॉलर रह गई. डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड व येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल होता है.

आरबीआई ने बताया कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 2.67 अरब डॉलर घटकर 104.18 अरब डॉलर रह गया. विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) भी 8.4 करोड़ डॉलर घटकर 18.57 अरब डॉलर रहा. आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत का आरक्षित भंडार 2.3 करोड़ डॉलर घटकर 4.76 अरब डॉलर रहा.

गोल्ड रिजर्व की वैल्यू घटी

आंकड़ों के अनुसार, इस सप्ताह गोल्ड रिजर्व में दबाव देखने को मिला है. 21 नवंबर को गोल्ड रिजर्व 104.18 अरब डॉलर के आकंड़े पर पहुंच गया था, जो 14 नवंबर के गोल्ड रिजर्व 106.85 अरब डॉलर की तुलना में गिरावट को दिखाता है. जिसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई कमी को बताया जा रहा है.

हालांकि, वार्षिक आधार पर बात करें तो, सोने की वैल्यू अभी भी हाई बनी हुई है और देश के कुल रिजर्व को मजबूती प्रदान कर रही है. साथ ही फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) पिछले सप्ताह की तुलना में दबाव में दिखे. 21 नवंबर, 2025 को यह घटकर 560.60 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गया है.

