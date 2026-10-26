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हिंदी न्यूज़बिजनेसगोल्ड खरीदने का गोल्डन चांस! 20 फीसदी तक गिरे दाम, शोरूम में उमड़ी भीड़

गोल्ड खरीदने का गोल्डन चांस! 20 फीसदी तक गिरे दाम, शोरूम में उमड़ी भीड़

धनतेरस और दिवाली से पहले जयपुर में सोने-चांदी के दाम घटने से ज्वेलरी शोरूम में भीड़ बढ़ी है. हालांकि, महंगे सोने के कारण लोग कम मात्रा में गहने खरीद रहे हैं, खासकर शादी वाले परिवार.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 26 Oct 2026 06:27 PM (IST)
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धनतेरस के त्योहार से पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का असर बाजार में देखने को मिल रहा है. पिंक सिटी जयपुर में सोने और चांदी की कीमतें तकरीबन बीस फीसदी तक कम हो गई हैं. इसकी वजह से ज्वेलरी शोरूम एक बार फिर से ग्राहकों की भीड़ से गुलजार हो गए हैं. लोगों का मानना है कि गोल्ड खरीदने का यह गोल्डन चांस है, क्योंकि धनतेरस के त्योहार से लेकर शादियों के सीजन तक गोल्ड और सिल्वर के दाम में एक बार फिर से उछाल आने की उम्मीद है. 

हालांकि कीमतें भले ही 20 फीसदी तक कम हो गई हो, लेकिन यह अब भी मिडिल क्लास फैमिली की पहुंच से दूर हैं. शोरूम पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे ग्राहकों का कहना है कि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है लेकिन इसके बावजूद वह जरूर से कम ज्वेलरी ही खरीद रहे है. ज्यादातर वह लोग गहने खरीदने के लिए शोरूम पहुंच रहे हैं, जिनके घर शादी या दूसरे फंक्शन है.

सोने और चांदी के दाम घटने से बाजार में बढ़ी रौनक

जयपुर में 22 कैरेट गोल्ड 1.33 लाख प्रति दस ग्राम है, जबकि चांदी करीब दो लाख रुपए प्रति किलो है. सोने और चांदी की कीमतें अभी भी भले ही आसमान पर हो, लेकिन लोग कम कैरेट की ज्वेलरी खरीदने को कतई तैयार नहीं है. लोगों का कहना है कि वह क्वालिटी से कतई समझौता नहीं करना चाहते, इसलिए 22 कैरेट की ही ज्वेलरी खरीद रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस बार वह धनतेरस पर भी पसंद-जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी करेंगे. 

क्या सोने के दाम और कम होने का इंतजार कर रहे हैं ग्राहक?

जयपुर के एमआई रोड स्थित एमबी संस ज्वैलर्स शोरूम के संचालक गुंजन सोनी का कहना है कि कीमतें घटने के बावजूद कुछ लोग अभी भी इस इंतजार में है कि शायद आने वाले दिनों में दाम और कम होंगे. उनके मुताबिक 9 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी को लेकर लोगों में बिल्कुल क्रेज नहीं है. लोग शुद्धता की वजह से 22 कैरेट की ही ज्वेलरी खरीद रहे हैं.

उनका कहना है कि कॉइन की बिक्री में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि लोग जरूरत के हिसाब से ज्वैलरी खरीदते हैं. गुंजन सोनी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का कोई खास असर नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग शादी ब्याह व जरूरत के लिए ही गोल्ड खरीदते हैं. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 Oct 2026 06:27 PM (IST)
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