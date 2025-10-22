हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत के लिए राहत! यूएस से डील के पहुंचा करीब, जानें कितने प्रतिशत टैरिफ की हो सकती है कटौती

भारत के लिए राहत! यूएस से डील के पहुंचा करीब, जानें कितने प्रतिशत टैरिफ की हो सकती है कटौती

India US Trade Deal: समझौते के तहत भारत कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों — जैसे गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित (non-genetically modified) मक्का और सोयामील — के आयात में वृद्धि की अनुमति दे सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 12:35 PM (IST)


India US Trade Talks: भारत के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है. अमेरिकी उच्च शुल्क (हाई टैरिफ) का सामना कर रहे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते (ट्रेड डील) पर लंबे समय से जारी इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ में 15 से 16 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है. फिलहाल भारत से आयातित वस्तुओं पर लगभग 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क लगाया जा रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और भारत के बीच प्रस्तावित समझौते का मुख्य फोकस ऊर्जा और कृषि क्षेत्र पर है. साथ ही, रूस से तेल की आपूर्ति पर वैश्विक निर्भरता को कम करने के प्रयास में जुटे वाशिंगटन की कोशिश है कि भारत धीरे-धीरे मॉस्को से तेल की खरीदारी घटाए. इस मुद्दे पर भी चर्चा जारी है.

अंतिम दौर में भारत-अमेरिका ट्रेड डील

दोनों देशों के बीच बातचीत मुख्य रूप से ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है. ये दोनों ही क्षेत्र पहले की वार्ताओं में भी केंद्र में रहे थे. मिंट ने मामले से जुड़े अधिकारियों के हवाले से बताया है कि बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इस महीने के अंत में होने वाले आसियान सम्मेलन से पहले इस पर सहमति बन सकती है. इसके साथ ही, औपचारिक घोषणा की भी संभावना है.

हालांकि, इस संबंध में न तो भारतीय वाणिज्य मंत्रालय और न ही व्हाइट हाउस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई है.

कृषि और ऊर्जा पर जोर

समझौते के तहत भारत कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों — जैसे गैर-आनुवंशिक रूप से संशोधित (non-genetically modified) मक्का और सोयामील — के आयात में वृद्धि की अनुमति दे सकता है. इससे भारतीय कृषि बाजार में अमेरिकी उत्पादों की पहुंच को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर विराम लग सकता है.

इसके बदले, भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ की दरों में लगभग 15 से 16 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है. इस कटौती से भारतीय उत्पादों, विशेष रूप से कपड़ा, दवाएं और इंजीनियरिंग वस्तुएं, अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगी.

Published at : 22 Oct 2025 11:41 AM (IST)
India US Trade Deal Tariff Reduction
Embed widget