हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसचीन, जर्मनी या जापान? Top 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं (2026) कौन सी हैं? भारत कितने नंबर पर?

चीन, जर्मनी या जापान? Top 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं (2026) कौन सी हैं? भारत कितने नंबर पर?

World’s 20 largest economies: IMF ने 'डेटामैपर' की मदद से अनुमान लगाया है कि  2026 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन-कौन सी होंगी यानि कि किन देशों का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ज्यादा होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 17 Nov 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

World’s 20 largest economies: साल 2025 ग्लोबल इकोनॉमी के लिए उतार-चढ़ाव वाला रहा. शुरुआत भले ही मजबूती के साथ हुई, लेकिन बाद में धीरे-धीरे मंदी के कगार पर आ गई. इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक विकास दर 2024 में 3.3 परसेंट से घटकर 2025 में 3.2 परसेंट और  2026 में 3.1 परसेंट हो जाने की उम्मीद है. IMF ने दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीडीपी ग्रोथ 2025 और 2026 दोनों में 1.6 परसेंट रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल के मुकाबले 0.2 परसेंट अंक गिरा है. 

IMF के अक्टूबर 2025 के पूर्वानुमानों के मुताबिक, 2026 में ग्लोबल इकोनॉमी को बैलेंस होने की दिशा में कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा. IMF ने इकोनॉमी के मंदी की चपेट में आने व आगे और ज्यादा गिरावट आने के जोखिम को लेकर चेताया है. IMF ने 'डेटामैपर' की मदद से अनुमान लगाया है कि  2026 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन-कौन सी होंगी यानि कि किन देशों का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ज्यादा होगा. आइए देखते हैं कि लिस्टमें कौन-कौन से देश हैं और भारत किस नंबर पर है?

दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी

  • 31.82 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका
  • 20.65 ट्रिलियन डॉलर के साथ चीन
  • 5.32 ट्रिलियन डॉलर के साथ जर्मनी
  • 4.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत
  • 4.46 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान
  • 4.22 ट्रिलियन डॉलर के साथ यूनाइटेड किंगडम
  • 3.55 ट्रिलियन डॉलर के साथ फ्रांस
  • 2.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ इटली
  • 2.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ रूस
  • 2.42 ट्रिलियन डॉलर के साथ कनाडा
  • 2.29 ट्रिलियन डॉलर के साथ ब्राजील
  • 2.04 ट्रिलियन डॉलर के साथ स्पेन
  • 2.03 ट्रिलियन डॉलर के साथ मेक्सिको
  • 1.94 ट्रिलियन डॉलर के साथ ऑस्ट्रेलिया
  • 1.93 ट्रिलियन डॉलर के साथ साउथ कोरिया
  • 1.57 ट्रिलियन डॉलर के साथ तुर्किये
  • 1.55 ट्रिलियन डॉलर के साथ इंडोनेशिया
  • 1.41 ट्रिलियन डॉलर के साथ नीदरलैंड्स
  • 1.31 ट्रिलियन डॉलर के साथ सऊदी अरब
  • 1.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ पोलैंड

चीन और अमेरिका के हालात

ग्लोबल इकोनॉमी में चीन और अमेरिका का दबदबा बहुत ज्यादा है. हालांकि, दोनों ही देश बिल्कुल अलग-अलग वास्तविकताओं का सामना कर रहे हैं. जहां एक ओर अमेरिका ट्रेड वॉर और टैरिफ के चलते चीजों की कीमतें बढ़ने से मॉडरेट ग्रोथ का लक्ष्य रखा है. वहीं, दूसरी ओर चीनी अर्थव्यवस्था के 4 परसेंट की दर से बढ़ने की संभावना है.

लगातार आगे बढ़ रहा भारत

इस बीच, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody's) ने भारतीय इकोनॉमी के मौजूदा साल 2025 में 7 परसेंट, 2026 में 6.4 परसेंट की दर से और 2027 में 6.5 परसेंट की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है. मूडीज ने 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक' नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है. मजबूत घरेलू मांग, सर्विस सेक्टर के बढ़ते दायरे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च से इस ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा. 

ये भी पढ़ें:

फिर से बौखलाए ट्रंप... रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों को दे डाली चेतावनी, कहा- बना रहे बहुत सख्त कानून 

Published at : 17 Nov 2025 11:13 AM (IST)
Tags :
IMF International Monetary Fund World 20 Largest Economies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
चिराग पासवान की पार्टी से 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री, रेस में किसका-किसका नाम?
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident: सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत की आशंका
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
Nayanthara Net Worth: 100 करोड़ का बंगला, प्राइवेट जेट, नयनतारा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ
100 करोड़ का बंगला, प्राइवेट जेट, नयनतारा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल, जानें नेटवर्थ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget