हिंदी न्यूज़बिजनेसरॉकेट बने इस डिफेंस कंपनी के शेयर, 100 करोड़ के आर्मी ऑर्डर का दिखा असर, निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले

रॉकेट बने इस डिफेंस कंपनी के शेयर, 100 करोड़ के आर्मी ऑर्डर का दिखा असर, निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले

ड्रोन बनाने वाली कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों में सप्ताह के पहले कारोबारी ट्रेडिंग सेशन सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. 17 नवंबर को बीएसई पर शेयर रॉकेट की तरह भाग रहे हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 01:53 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Ideaforge Share Price Today: एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयरों में सप्ताह के पहले कारोबारी ट्रेडिंग सेशन सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. 17 नवंबर को बीएसई पर आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर रॉकेट की तरह भाग रहे है.

इनमें लगभग 11 प्रतिशत या 47.90 रुपए की तेजी देखी जा रही है. इस तेजी के पीछे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए डिफेंस ऑर्डर का मिलना है. पिछले 8 महीनों में कंपनी के शेयरों की बात करें तो, इसमें लगभग 60 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है. 

कंपनी को मिला आर्मी से बड़ा डील  

ड्रोन निर्माता कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी  के अनुसार उसे भारतीय सेना से 100 करोड़ रुपये से अधिक का सप्लाई ऑर्डर मिला है. कंपनी सेना को नेक्स्ट-जेनरेशन टैक्टिकल अनमैन्ड व्हीकल ‘जोल्ट (Zolt)’ और ऑल-टेराइन वीटीओएल ड्रोन ‘स्विच 2 (SWITCH 2)’ की डिलीवरी करेगा.

कंपनी ने इस डील के बारे में आगे जानकारी देते हुए बताया है कि, जोल्ट ड्रोन के ऑर्डर की वैल्यू करीब 75 करोड़ रुपए है. वहीं, कंपनी को स्विच 2 के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है. बतौर कंपनी, उन्हें डिफेंस सेक्टर से संबंधित कई बड़े ऑर्डर मिले हैं.  

शेयर मार्केट में कंपनी का हाल

सोमवार, 17 नवंबर की दोपहर करीब 1:20 बजे बीएसई पर कंपनी के शेयर 521.70 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. जो 12.06 प्रतिशत या 56.15 रुपए की तेजी है. कारोबारी दिन के दौरान शेयर 521.70 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचे थे.

कंपनी शेयर के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, यह 660.55 रुपए के लेवल तक पहुंच गया था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 301 रुपए था. कंपनी का मार्केट कैप 2241 करोड़ रुपए है. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 17 Nov 2025 01:53 PM (IST)
