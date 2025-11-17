Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Crypto Price Today: क्रिप्टोकरेंसी बाजार में अक्सर ही उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है. आज यानी, 17 नवंबर को क्रिप्टो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है. क्रिप्टो की कीमतों की जानकारी देने वाले विभिन्न वेबसाइट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में आज गिरावट देखने को मिल रही है.

पिछले 24 घंटे में लगभग 6 फीसदी की गिरावट है. वहीं, एक महीने पहले की डेटा से तुलना करें तो, यह गिरावट लगभग 16 प्रतिशत तक पहुंच गई है. इस गिरावट के पीछे अमेरिका सरकार की नीतियां मुख्य कारक हो सकती है. आइए जानते हैं कि, आज क्रिप्टो करेंसी का प्राइस क्या है....

1. बिटकॉइन (Bitcoin)

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सोमवार, 17 नवंबर को करीब 10:50 बजे 94,975.06 डॉलर पर कारोबार कर रही थी. जो पिछले दिन की तुलना में 1.12 फीसदी की गिरावट को दिखाता है. बिटकॉइन के पिछले सात दिनों की कारोबारी ट्रेंड का बात करें तो, इसमें 10.75 फीसदी की गिरावट देखी गई है.

2. टीथर (Tether)

टीथर जिसे स्टेबल कॉइन के नाम से भी जाना जाता हैं, आज 0.9993 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. इसके कीमतें स्थिर बनी हुई थी.

3. एथेरियम (Ethereum)

एथेरियम के कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले 24 घंटे में इसमें 0.92 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है. आज यह 3,180.04 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था.

4. एक्सआरपी (XRP)

पिछले 24 घंटे की तुलना में आज एक्सआरपी की कीमतों में 0.43 प्रतिशत की गिरावट है. एक्सआरपी की कीमत 2.24 डॉलर रिकॉर्ड की गई है.

5. बीएनबी (BNB)

बीएनबी क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में भी गिरावट है. यह 933.36 डॉलर पर कारोबार कर रही है. जो पिछले 24 घंटे की तुलना में 1.07 फीसदी गिरावट रिकॉर्ड कर रही है.

6. सोलाना (Solana)

यह 140.10 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है. जो 1.23 फीसदी गिरावट को दिखाता है.

क्या है क्रिप्टोकरेंसी ?

क्रिप्टोकरेंसी जिसे सामान्य तौर पर क्रिप्टो भी कहा जाता है, एक तरह का डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है. जिसका इस्तेमाल लेनदेन के लिए किया जाता है. क्रिप्टकरेंसी लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है. Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Solana प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Price Today: सोने की चमक हुई फीकी, 17 नवंबर को इतना कम हुआ रेट, जानें अपने शहर का ताजा भाव