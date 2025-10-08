हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसदिवाली से पहले खरीदोगे तो पैसों में खेलोगे! धुआंधार कमाई कराएगा यह स्टॉक; कीमत सिर्फ 31 रुपये

दिवाली से पहले खरीदोगे तो पैसों में खेलोगे! धुआंधार कमाई कराएगा यह स्टॉक; कीमत सिर्फ 31 रुपये

Diwali Stock 2025: आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने शेयर को खरीदने के साथ-साथ अगले एक साल तक इसे अपने पोर्टफोलियो में रखने की भी सलाह दी है. इस स्टॉक पर बेहतर रिटर्न की संभावनाएं दिख रही हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 08 Oct 2025 12:15 PM (IST)
Diwali Stock 2025: फेस्टिव सीजन से पहले निवेशकों को मुनाफा दिलाने वाले स्टॉक्स की लिस्ट तैयार की जा रही है. कई ब्रोकरेज हाउस की तरह आईसीआईसीआई डायरेक्ट (ICICI Direct) ने भी दिवाली से पहले एक स्टॉक को रिकमंड किया है. ब्रोकरेज ने इसे शेयर को खरीदने के साथ-साथ अगले एक साल तक इसे अपने पोर्टफोलियो में रखने की भी सलाह दी है.

स्टॉक पर बेहतर रिटर्न की संभावना

ब्रोकरेज का कहना है कि इस स्टॉक पर बेहतर रिटर्न की संभावनाएं दिख रही हैं: यह निवेशकों को अच्छा-खास मुनाफा करा सकता है. इस स्टॉक का नाम है साउथ इंडियन बैंक, जिस पर दिवाली से पहले दांव लगाने की चर्चा जोरो पर है. ICICI Direct का कहना है कि इसमें 20 परसेंट से अधिक रिटर्न देने की कैपेसिटी है. 

क्यों है ब्रोकरेज को बैंक के शेयर पर भरोसा?

प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक का मुख्यालय केरल के त्रिशूर में है. ICICI Direct का कहना है कि स्टॉक में री-रेटिंग हो सकती है, जो इस वक्त केवल 0.8x P/B पर कारोबार कर रहा है, जो दूसरे रीजनल प्राइवेट बैंक के मुकाबले काफी कम है. ब्रोकरेज का कहना है कि हाई यील्ड वाले रिटेल और एमएसएमई लोन की ओर बैंक के मैनेजमेंट का रणनीतिक झुकाव है. इसके चलते बैंक के प्रोफाइल को और मजबूती मिल सकती है.

आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने कारोबारी साल 26-27 के दौरान बैंक के एडवांस अमाउंट में 11.5-12 परसेंट CAGR ग्रोथ का अनुमान लगाया है, जबकि एसेट क्लास में सुधार, मार्जिन स्टेबिलिटी से लॉन्ग टर्म में 1 परसेंट सस्टेनेबल RoA जनरेट हो सकता है. ICICI Direct ने साउथ इंडियन बैंक के शेयरों के लिए 'खरीदें' रेटिंग की सिफारिश की है और 38 रुपये (12 महीने के लिए) का टारगेट प्राइस दिया है, जो मंगलवार को  बीएसई पर 31.14 रुपये के बंद भाव से 22 रुपये की बढ़त को दर्शाता है. 

बैंक ने दिया धांसू रिटर्न 

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, साउथ इंडियन बैंक के शेयरों ने बीते तीन सालों में 200 परसेंट से अधिक और पांच सालों में 400 परसेंट से अधिक का रिटर्न दिया है. बैंक का डिविडेंड यील्ड 1.28 परसेंट है. अगस्त 2025 में, साउथ इंडियन बैंक ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर 0.40 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया था. 2024 और 2023 में, साउथ इंडियन बैंक ने हर साल 0.30 रुपये का डिविडेंड दिया है.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 08 Oct 2025 12:15 PM (IST)
Embed widget