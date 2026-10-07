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हिंदी न्यूज़बिजनेसचीनी की कीमतों को लेकर हालात गंभीर, पिछले साल से 20% हुई महंगी

चीनी की कीमतों को लेकर हालात गंभीर, पिछले साल से 20% हुई महंगी

चीनी की कीमतों में अब वैश्विक स्तर पर उछाल देखा जा रहा है. हाल ही में भारतीय चीनी कंपनियों के शेयर्स में तेजी आई है, जिससे आने वाले समय में चीनी की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Oct 2026 06:03 PM (IST)
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त्यौहारों के मौसम में चीनी की कमतों में लोगों को रुला दिया है. ये कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चीनी की कीमतों में लगातार इजाफा ही हो रहा है. वैश्विक स्तर पर जहां चीनी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर हैं तो वहीं घरेलू बाजार में भी 19 महीने के अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर दाम पहुंच चुके हैं. जिसके कारण आम जनता की जेब पर आने वाले समय में और भी ज्यादा बोझ बढ़ने वाला है.

चीनी कंपनियों के शेयरों में भी उछाल देखने को मिला है. पिछले साल की अपेक्षा चीनी की दाम इस साल 20% तक बढ़ गए हैं. चीनी के दामों में इतनी तेजी कम उत्पादन के कारण देखने को मिल रही है.

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इन कंपनी के शेयरों में उछाल
कई भारतीय चीनी कंपनियों के शेयर में तगड़ उछाल देखने को मिल रहा है. जिसके कारण आने वाले समय में भी चीनी के दामों में तेजी देखने को मिल सकती है. कई शुगर कंपनियों के शेयरों में 4 से 9 प्रतिशत तक का उछाल देखने को मिल रहा है. आइये बताते हैं किस कंपनी के शेयर में कितना उछाल आया है.

कंपनी

 तेजी (प्रतिशत में) मौजूदा भाव
बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड 6.92% 21.33 रुपये
श्री रेणुका शुगर लिमिटेड 4.50% 22.75 रुपये
अवध शुगर्स एंड एनर्जी 3.59% 873.90 रुपये
डालमिया भारत शुगर 5.93% 453.80 रुपये
धामपुर शुगर मिल्स 6.82% 188.85 रुपये
आंध्रा शुगर्स लिमिटेड 2.98% 94.60 रुपये
उत्तम शुगर मिल्स 2.27% 301.45 रुपये

क्यों बढ़ रहे तेजी से दाम?
चीनी की कीमतों में इतना उछाल उत्पादन कम होने के कारण आया है. देश के प्रमुख राज्य जैसे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, वहां इस बार उत्पादन में कमी आई है. इन राज्यों में इस साल चीनी की उत्पादन घटकर करीब 280 से 290 लाख टन रहा है. ये उत्पादन देश की खपत के बराबर ही है.

चीनी डायवर्जन पर लग सकता है बैन
इतना ही नहीं चीनी की ज्यादा खपत को रोकने के लिए सरकार प्लान बना रही है कि एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए चीनी के डायवर्जन को बैन किया जाए. जिससे कि चीनी की खपत थोड़ी कम हो और साथ ही साथ कीमतों के बढ़ने पर भी रोक लगाई जा सके.

ये भी पढ़ें: अनिल अंबानी को सरकार का झटका, रिलायंस कम्युनिकेशंस का स्पेक्ट्रम रद्द

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 07 Oct 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Sugar Price Global Sugar Market Indian Sugar Companies
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