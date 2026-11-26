सर्दियों के मौसम में ठंड बढ़ने के साथ ही कमरे को गर्म रखने के लिए रूम हीटर की जरूरत महसूस होने लगती है. अगर आप भी नया हीटर खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन बजट 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो बाजार में आपके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं. इस कीमत में फैन हीटर, क्वार्ट्ज और कुछ सिरेमिक हीटर मिल सकते हैं. हालांकि, कम कीमत और डिजाइन देखकर कोई भी मॉडल खरीदना सही नहीं है.

खासकर अगर आप हीटर को बेडरूम या बच्चों के आसपास इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स जरूर जांचें. इसके अलावा एक अच्छा हीटर चुनने के लिए यह भी देखें कि वह आपके कमरे के आकार और जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं.

1. हीटिंग टेक्नोलॉजी को समझें

2,000 रुपए से कम कीमत में मुख्य रूप से फैन, क्वार्ट्ज और सिरेमिक ये तीन तरह के हीटर मिलते हैं. फैन हीटर में पंखे की मदद से गर्म हवा कमरे में फैलती है. ये जल्दी गर्मी देते हैं और छोटे कमरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इनमें पंखे की आवाज आती है.

क्वार्ट्ज हीटर सामने बैठे व्यक्ति या चीजों को सीधे गर्मी देते हैं. ये पढ़ाई या काम करते समय पास बैठने के लिए अच्छे हो सकते हैं. वहीं, सिरेमिक हीटर में सिरेमिक एलिमेंट का इस्तेमाल होता है. कुछ मॉडल पंखे की मदद से गर्म हवा भी फैलाते हैं.

2. वॉट और बिजली की खपत देखें

सबसे जरूरी बात हीटर खरीदते समय उसकी वॉटेज जरूर चेक करें. इस बजट में आमतौर पर 800 से 2000 वॉट तक के हीटर मिलते हैं. 2000 वॉट का हीटर एक घंटे में करीब 2 यूनिट बिजली खर्च कर सकता है, जबकि 800 वॉट वाला करीब 0.8 यूनिट. इसलिए ऐसा मॉडल चुनें जिसमें जरूरत के मुताबिक कम और ज्यादा हीटिंग की सेटिंग उपलब्ध हो.

3. सुरक्षा और वारंटी को प्राथमिकता दें

रूम हीटर खरीदते समय ओवरहीट प्रोटेक्शन, टिप-ओवर प्रोटेक्शन और थर्मल कट-ऑफ जैसे फीचर्स जांचें. ये हीटर के ज्यादा गरम होने या गिरने की स्थिति में सुरक्षा देने में मदद करते हैं. साथ ही थर्मोस्टेट और तापमान कंट्रोल की सुविधा भी देख सकते हैं. खरीदने से पहले कंपनी की वारंटी और ग्राहक सेवा की जानकारी जरूर लें.

2,000 रुपए से कम में मिल रहे कुछ रूम हीटर

AmazonBasics कॉम्पैक्ट हीटर: 1,151 रुपए

Havells Bero क्वार्ट्ज हीटर: 1,960 रुपए

Longway Magma फैन हीटर: 999 रुपए

Crompton Comfy Plus क्वार्ट्ज हीटर: 1,314 रुपए

Borosil Novus फैन हीटर: 1,498 रुपए

Orient New Areva हीटर: 1,598 रुपए

Warmex पोर्टेबल फैन हीटर: 1,279 रुपए

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