क्या आपका GST से जुड़ा कोई काम बाकी है? अगर हां, तो थोड़ा और रुक जाइये, क्योंकि 1 दिंबर से ये काम अब थोड़ा आसान होने जा रहा है. क्योंकि केंद्र सरकार ने GST रजिस्ट्रशन और कैंसिलेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की मंजूरी दे दी है. इससे ये प्रक्रिया काफी आसान बन जाएगी.

1 दिसंबर 2026 से GST रजिस्ट्रेशन और रद्द कराने के लिए कारोबारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. पात्र कारोबारी GST पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकेंगे. वित्त मंत्रालय ने इसके लिए सेंट्रल GST (CGST) नियमों में बदलाव किया है.

क्या बदलने वाला है?

नए नियमों के तहत अगर किसी कारोबारी ने GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए आवेदन किया है और उसने अपनी सभी जरूरी शर्तें पूरी कर दी हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ही कैंसिल हो जाएगा. इसके लिए दो जरूरी शर्तें होंगी, पहली ये कि कारोबारी ने अपनी सभी जरूरी GST रिटर्न फाइल कर दी हों. दूसरी ये कि उस पर बकाया टैक्स, ब्याज, फीस, पेनल्टी या दूसरी देनदारियां बाकी नहीं हों. इन शर्तों को पूरा करने पर GST पोर्टल खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का इलेक्ट्रॉनिक आदेश जारी करेगा.

कुछ मामलों में जरूरी होगी अधिकारी की मंजूरी

हालांकि हर कारोबारी का GST रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल नहीं होगा. अगर किसी कारोबारी ने जरूरी GST रिटर्न जमा नहीं की है या उसका टैक्स, ब्याज, फीस या पेनल्टी बकाया है, तो उसका आवेदन संबंधित GST अधिकारी के पास भेजा जाएगा. अधिकारी इन मामलों की जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे.

रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की तारीख?

इन नए नियमों के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन उसी तारीख से कैंसिल माना जाएगा, जिस तारीख से कारोबारी ने आवेदन में इसे बंद करने की मांग की है. रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की जानकारी कारोबारी को ऑनलाइन FORM GST REG-38 के जरिए दी जाएगी.

नए नियमों से खासतौर पर उन कारोबारियों को फायदा होगा, जिन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है या अब उन्हें GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. उन्हें रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए लंबे समय तक सरकारी अधिकारियों के जवाब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इससे समय की बचत होगी और कागजी कार्रवाई भी कम होगी.

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