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कांग्रेस ने कल बुलाई संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बनेगी स्ट्रैटजी
सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष से 30 नवंबर (सोमवार) और राज्यसभा के सभापति से 2 दिसंबर (बुधवार) को सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है.
केंद्र की ओर से संसद का सत्र दोबारा बुलाने की घोषणा के बाद शुक्रवार को कांग्रेस के संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई गई है. सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विशेष रणनीति पर चर्चा की जाएगी.
इससे पहले, केंद्र सरकार ने जरूरी सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की बैठक दोबारा बुलाने का अनुरोध किया है. सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष से 30 नवंबर (सोमवार) और राज्यसभा के सभापति से 2 दिसंबर (बुधवार) को सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है.
सरकार के मुताबिक, दोनों सदनों की बैठक 3 दिसंबर को समाप्त हो सकती है. हालांकि, यह कार्यक्रम सदन के कामकाज की जरूरतों पर निर्भर करेगा.
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