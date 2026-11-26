पिछले एक महीने में सोने की कीमतों में एकदम से काफी गिरावट देखने को मिली है. सोने की कीमतों में 22000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में कई लोग सोना खरीदने के लिए भी आगे आ रहे हैं. भारत के अलग- अलग राज्यों में सोने की कीमतें अलग- अलग होती हैं. हर राज्य में सोने की कीमतों पर VAT अलग लगता है, जिसके कारण कीमतें भी अलग होती हैं.

तो आइये ऐसे में जानते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे सस्ता सोना मिल रहा है. जिससे कि खरीदने वाले यदि उस राज्य के आसपास हैं तो वहां जाकर भी सोना खरीद सकते हैं.

किस राज्य में है सबसे सस्ता सोना?

सोने की कीमतें तय करने का पैमाना अलग- अलग होता है. ऐसे में हर राज्य में सोने के दाम अलग ही होते हैं. लेकिन केरल को अक्सर देश के उन बाजारों में गिना जाता है, जहां सोना कम कीमत में मिलता है. हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि केरल में हर जगह सोना दूसरे राज्यों के मुकाबले सस्ता ही मिलेगा. सोने की कीमत के साथ मेकिंग चार्ज और दूसरे खर्च भी आपकी जेब पर असर डालते हैं.

केरल में क्यों मिलता है सबसे सस्ता सोना?

दरअसल केरल में लोगों के बीच सोना खरीदने का चलन काफी पुराना है. यहां शादी-ब्याह और त्योहारों के दौरान सोने की जमकर खरीदारी होती है. इसके अलावा राज्य में ज्वेलरी की बड़ी संख्या में दुकानें हैं. दुकानों के बीच ग्राहकों को अपने पास बुलाने के लिए तगड़ा कॉम्पिटीशन भी चलता है. इसका फायदा खरीदारों को बेहतर कीमत और कम मेकिंग चार्ज के रूप में मिल सकता है.

अन्य राज्यों का क्या है हाल?

केरल के अलावा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी सोने की खरीदारी के लिए अच्छे बाजार हैं. केरल के कोच्चि में सोने का बड़ा कारोबार और ज्वेलर्स के बीच प्रतिस्पर्धा है. तमिलनाडु के चेन्नई में सोने और ज्वेलरी का मजबूत बाजार है. तो वहीं मुंबई में बुलियन और ज्वेलरी का बड़ा कारोबार है. ऐसे में इन राज्यों में खरीदारों को अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. लेकिन इनमें से कोई भी राज्य हमेशा सबसे सस्ता सोना बेचने वाला राज्य नहीं है.

ये भी पढ़ें: 1 दिसंबर से GST कैंसिल कराना हुआ आसान, अब ऑनलाइन होगा काम