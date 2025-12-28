हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आज सोना खरीदने के लिए कितनी ढीली करनी पड़ेगी जेब? जानें कितना है 22 कैरेट गोल्ड का भाव?

आज सोना खरीदने के लिए कितनी ढीली करनी पड़ेगी जेब? जानें कितना है 22 कैरेट गोल्ड का भाव?

Gold-Silver Price Today: आज सोने की कीमतों में कुछ राहत देखी जा रही है. इसी के साथ पिछले सात दिनों से चली आ रही तेजी पर एक ब्रेक लगा है. सोना अभी अपने अब तक के सबसे हाई लेवल पर है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Dec 2025 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

Gold-Silver Price Today: आज 28 दिसंबर रविवार को सोने की कीमतों में बीते 7 दिनों से चली आ रही तेजी पर ब्रेक लगा है. बीते एक हफ्ते में सोने की कीमत में प्रति 100 ग्राम पर 60,000 रुपये का इजाफा हुआ है. इसी के साथ अपने अब तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंचकर सोने ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया.

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सोने की बढ़ती मांग के बीच इसकी कीमतों में उछाल आया है. इसी वजह से सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. आइए देखते हैं सोने की कीमतों में आज कितनी कमी आई है? 

MCX पर सोने का भाव

आज देश में 22-कैरेट सोने की कीमत 129,450 रुपये, जबकि 24-कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 141,220 रुपये है. चूंकि आज MCX पर ट्रेडिंग बंद है इसलिए इसमें सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं देखा जा सकता. शुक्रवार को पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी हफ्ते में MCX पर 5 फरवरी, 2026 को एक्सपायरी वाले सोने की कीमत 0.05 परसेंट उछलकर 139,940 रुपये पर बंद हुआ. इसी तरह से मार्च 2026 डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव 7.66 परसेंट चढ़कर 240,935 रुपये पर हरे निशान में बंद हुए. 

इन शहरों में आज सोने का भाव

  • मुंबई में आज 22-कैरेट सोने की कीमत 129,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24-कैरेट सोने की कीमत 141,220 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
  • हैदराबाद में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 129,450 रुपये है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 141,220 रुपये है. 
  • बेंगलुरु में आज 22 कैरेट सोने का रेट 10 ग्राम के लिए 129,450 रुपये है, जबकि 24-कैरेट सोने का रेट 10 ग्राम के लिए 141,220 रुपये है. 
  • कोलकाता, केरल, पुणे में भी आज मुंबई की ही तरह  22-कैरेट सोने की कीमत 129,450 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24-कैरेट सोने की कीमत 141,220 रुपये प्रति 10 ग्राम है.
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 14,1370 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत यहां प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 120,960 रुपये है. 

 

दुनिया में जितना सोना है उसका आधा अकेले BRICS के पास, क्या इससे ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन? 

Published at : 28 Dec 2025 01:27 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, खर्च जानकार रह जाएंगे हैरान
चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, खर्च जानकार रह जाएंगे हैरान
राजस्थान
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
वीडियोज

Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case | Aravali Hills
'Naushad Siddiqui और AIMIM के साथ लड़ूंगा चुनाव', चुनाव को लेकर Humayun Kabir का बड़ा एलान |
'RSS से सीखने की जरूरत नहीं..', Digvijay Singh के बयान पर बोले Salman Khurshid | Breaking
Top News: आज की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case | Aravali Hills
MP News: Barwani पतंगबाजी को लेकर दो पक्षों में टकराव, कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
फोटो गैलरी

पर्सनल कार्नर

