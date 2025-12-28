हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदुनिया में जितना सोना है उसका आधा अकेले BRICS के पास, क्या इससे ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन?

दुनिया में जितना सोना है उसका आधा अकेले BRICS के पास, क्या इससे ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन?

BRICS Countries: सोने की खरीद के मामले में रूस और चीन सबसे आगे हैं. 2024 में चीन ने 380 टन सोने का उत्पादन किया, जबकि रूस में 340 टन सोने का उत्पादन हुआ. सितंबर 2025 में ब्राजील ने 16 टन सोना खरीदा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Dec 2025 12:11 PM (IST)
Preferred Sources

BRICS Countries: BRICS- कई देशों का एक समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं. हाल ही में मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, ईरान भी ब्रिक्स समूह में शामिल हुए. इसका गठन दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह के रूप में किया गया था ताकि इनके बीच व्यापार व राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा मिले. अब ये देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना चाह रहे हैं और इसके लिए गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

आलम यह है कि आज के समय में BRICS देशों के पास दुनिया के कुल सोने के भंडार का लगभग 20 परसेंट हिस्सा है. वहीं, कुछ ऐसे देश जो ब्रिक्स के सदस्य देशों में से तो नहीं हैं, लेकिन ब्रिक्स के साथ उनके साथ मजबूत संबंध हैं. इनके मिलाकर इनके पास दुनिया के टोटल गोल्ड रिजर्व का 50 परसेंट हिस्सा है. 

सोने की खरीद बढ़ा रहे ब्रिक्स देश

सोने की खरीद के मामले में रूस और चीन सबसे आगे हैं. 2024 में चीन ने 380 टन सोने का उत्पादन किया, जबकि रूस में 340 टन सोने का उत्पादन हुआ. इसी क्रम में सितंबर 2025 में ब्राजील ने 16 टन सोना खरीदा, जो 2021 के बाद उसकी पहली सोने की खरीद थी.

इस पर बात करते हुए Ya वेल्थ के डायरेक्टर अनुज गुप्ता ने कहा, "BRICS सदस्य देश ज्यादा से ज्यादा सोना प्रोड्यूस कर रहे हैं और कम बेच रहे हैं. साथ ही, वे इंटरनेशनल मार्केट से भी सोना खरीद रहे हैं. मौजूदा डेटा के अनुसार, 2020 और 2024 के बीच BRICS देशों के सेंट्रल बैंकों ने दुनिया के 50 परसेंट से ज्यादा का सोना खरीदा, यह जानकारी शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुनना पसंद न आए.

क्या है BRICS की दोहरी रणनीति? 

सेंट्रिसिटी वेल्थटेक के इक्विटी हेड और फाउंडिंग पार्टनर सचिन जासूजा ने सोने पर BRICS की इस दोहरी रणनीति को समझाते हुए कहा, "BRICS देशों द्वारा सोने के भंडार और सोने की खरीद पर बढ़ता कंट्रोल US डॉलर के दबदबे वाले ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में तनाव का एक अहम संकेत बनकर उभर रहा है. हालांकि, US डॉलर दुनिया की मुख्य रिजर्व करेंसी बनी हुई है, लेकिन हाल के घटनाक्रम बताते हैं कि इसकी बेजोड़ बादशाहत को अचानक चुनौती देने के बजाय धीरे-धीरे चुनौती दी जा रही है."

आज BRICS देशों की अर्थव्यवस्थाएं ग्लोबल ट्रेड का लगभग 30 परसेंट हिस्सा है. ऐसे में इनके भी मौद्रिक फैसले दुनिया पर असर डालते हैं. इन देशों का लंबे समय से एक ही मकसद रहा है- अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना. दरअसल, ब्रिक्स देश डॉलर के दबदबे को खत्म करना चाहते हैं और अपने प्रभाव क्षेत्र में नई करेंसी को ताकतवर बनाना चाहते हैं. हालांकि, ट्रंप ब्रिक्स देशों को डॉलर का विकल्प तलाशने को लेकर कड़ी चेतावनी दे चुके हैं.. 

 

ये भी पढ़ें:

पहली बार 1.40 लाख पर पहुंचा सोने का भाव, अगले साल गिरेगा भाव या डेढ़ लाख के भी पार जाएगी कीमत?

Published at : 28 Dec 2025 12:09 PM (IST)
Tags :
BRICS DONALD Trump BRICS Gold Reserve
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
विश्व
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Congress Foundation Day: कांग्रेस का 140 वां स्थापना दिवस, सभी बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय में जुटे
Delhi Pollution: गैस चैंबर बनी दिल्ली...घर सेबाहर निकलना हुआ जानलेवा! | BJP | CM Rekha | AQI | ABP
Unnao Case: High Court के फैसले के खिलाफ पीड़िता का बड़ा एलान, आज Jantar- Mantar पर धरना...
BMC Election 2026: BMC चुनाव के लिए BJP और Shiv Sena के बीच समझौता | BMC Election
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case | Aravali Hills
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Delhi Pollution: दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
दिल्ली में चारों तरफ जहरीली हवा और धुंध की चादर, राजधानी में AQI ने तोड़े खतरे के सारे रिकॉर्ड
विश्व
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
हेल्थ
अब सीटी स्कैन से होगी बीमारी की सटीक पहचान, सफदरजंग में बिना चीरा लगाए टिश्यू की जांच शुरू
अब सीटी स्कैन से होगी बीमारी की सटीक पहचान, सफदरजंग में बिना चीरा लगाए टिश्यू की जांच शुरू
शिक्षा
एक डीएम कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है प्रमुख सचिव, कितनी बढ़ जाती है उसकी सैलरी?
एक डीएम कितने प्रमोशन के बाद बन जाता है प्रमुख सचिव, कितनी बढ़ जाती है उसकी सैलरी?
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget