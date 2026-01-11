हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसअच्छी इनकम और क्रेडिट स्कोर के बाद भी क्यों अटक जाता है लोन? बैंक इन बातों पर भी देते हैं ध्यान, जानें डिटेल

कई लोग बैंक से लोन लेने से पहले सोचते हैं कि अगर उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और उनकी इनकम भी अच्छी है तो लोन आसानी से मिल जाएगा. लेकिन यह सोचना एक बड़ी गलतफहमी साबित हो सकता है..

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 11 Jan 2026 01:57 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bank Loan Approval Tips: लोगों की बदलती जीवनशैली के साथ-साथ उनकी आर्थिक जरूरतें भी बदल रही हैं. अब सीमित संसाधनों में जीवन बिताने की बात पुरानी लगने लगी है. अपने जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेना आज एक सामान्य बात हो गई हैं.

कुछ लोग घर खरीदने के लिए तो कुछ नई कार खरीदने के लिए लोन का सहारा लेते हैं. वहीं बहुत से लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन का सहारा ले रहे हैं. ऐसे में लोन लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का एक जरिया बन गया है.

हालांकि, कई लोग बैंक से लोन लेने से पहले सोचते हैं कि अगर उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और उनकी इनकम भी अच्छी है तो लोन आसानी से मिल जाएगा. लेकिन यह सोचना एक बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि लोन देने के लिए बैंक कई अन्य चीजों पर भी ध्यान देते हैं. इसलिए सिर्फ अच्छी आय और अच्छा क्रेडिट स्कोर होने भर से लोन मिलने की गारंटी नहीं होती. आइए जानते हैं, बैंक और कौन सी चीजों के आधार पर लोन देती हैं.....

बैंक लोन देने से पहले किन बातों पर ध्यान देते हैं?

बैंक सिर्फ क्रेडिट स्कोर और इनकम ही नहीं देखते. बल्कि यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राहक अपने पैसों को कैसे खर्च करता है. बैंक यह देखते हैं कि हर महीने कमाई का कितना हिस्सा खर्च हो रहा है और कितनी बचत की जा रही है. अगर इनकम अच्छी है लेकिन पूरा पैसा खर्च हो जाता है और बचत नहीं दिखती, तो बैंक लोन देने में हिचकिचाते हैं.

वहीं दूसरी तरफ, जिन लोगों की कमाई सीमित होती है. लेकिन वे खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं और नियमित बचत करते हैं. उन्हें बैंक ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं. इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखकर यह भी जांचते हैं कि खाते में पैसा कितनी नियमितता से आता है और कितनी जल्दी निकल जाता है.

बैंक लोन जल्दी अपूर्व करवाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

बैंक लोन जल्दी अपूर्व करवाने के लिए आपको अपने सभी बिल समय पर भरने चाहिए. साथ ही क्रेडिट कार्ड का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए. एक अच्छा क्रेडिट स्कोर लोन मिलने की संभावना को बढ़ा देता है.

Published at : 11 Jan 2026 01:57 PM (IST)
