Bank Holiday January 2026: जनवरी में बैंक से जुड़े काम करने वालो के लिए छुट्टियों की जानकारी लेना बहुत जरूरी है. क्योंकि इस महीने अलग-अलग कारणों से बैंक बंद रहने वाले हैं. जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने वाली हैं. आज 11 जनवरी को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) पहले से बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट जारी करता हैं. जिसमें यह साफ बताया जाता है कि किस दिन और किस शहर में बैंक बंद रहेंगे. लिस्ट के मुताबिक, कल यानी 12 जनवरी को भी छुट्टी की घोषणा की गई है. ऐसे में अगर आप बैंक ब्रांच जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले अपने शहर की छुट्टियों की जानकारी जरूर चेक कर लें...

12 जनवरी को कहां रहेंगे बैंक बंद?

आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, कल पश्चिम बंगाल में बैंक बंद करने का ऐलान किया गया है. ऐसे में राज्य के ग्राहकों को सलाह है कि वे बैंक से जुड़े जरूरी काम किसी और दिन निपटा सकते हैं. वहीं, पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों में 12 जनवरी को बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

पश्चिम बंगाल में कल बैंकों में छुट्टी स्वामी विवेकानंद की जयंती को लेकर दी गई है. स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है.

बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं रहेगी चालू

बैंकों में भले ही कल छुट्टी की घोषणा की गई है. लेकिन ग्राहकों की ऑनलाइन सुविधाएं प्रभावित नहीं होंगी. नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर जैसी सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी. जिससे ग्राहक घर बैठे ही अपने काम आसानी से कर सकेंगे. हालांकि, जिन कामों के लिए बैंक ब्रांच जाने की आवश्यकता होती है, वैसे काम प्रभावित होंगे.

