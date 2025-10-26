2025 में ये बैंक दे रहे हैं सबसे सस्ता होम लोन, घर खरीदने से पहले जानें इंटरेस्ट रेट्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Home Loan Interest Rates India 2025: भारत में प्रॉपर्टी के रेट रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं. हर व्यक्ति का सपना होता है कि, वे अपनी जिंदगी में एक घर खरीद पाए. बढ़ती कीमतों ने लोगों के सपनों पर वार किया है. लगातार तेज होती कीमतों के कारण आम लोगों के लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है. देश के टियर-1 और टियर-2 शहरों में तो घरों की कीमतों करोड़ों रुपए तक पहुंच गई है.

ऐसे में बहुत से लोग घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेते हैं. अलग- अलग बैंक विभिन्न ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाते है. अगर आप लोन लेकर घर खरीदने का विचार कर रहें हैं तो, आपको होम लोन से पहले सभी बैंकों की ब्याज दरों की जानकारी लेनी चाहिए. जिससे आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो और आपको आर्थिक नुकसान भी न झेलना पड़े.

सरकारी बैंक की ब्याज दरें

अगर आप सरकारी बैंक से होम लोन की योजना बना रहे हैं तो, सरकारी बैंकों की ब्याज दरें आपको पता होनी चाहिए. भारतीय स्टेट बैंक होम लोन 7.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध करवा रहा है. वहीं केनरा बैंक की दर थोड़ी कम है, जो 7.40 प्रतिशत है. पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन तीनों ही बैंकों में 7.45 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन मिल रहा है.

बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन 7.35 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध हैं. इन सभी बैंकों की तुलना करके आप होम लोन ले सकते हैं.

प्राइवेट बैंक की ब्याज दरें

अगर आप प्राइवेट बैंक से होम लोन लेने का सोच रहे हैं, तो आपको इन बैंकों के ब्याज दरों की जानकारी होनी चाहिए. एचडीएफसी बैंक का होम लोन पर 7.90 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध है. आईसीआईसीआई बैंक 7.70 प्रतिशत की दर पर लोन दे रही है.

एक्सिस बैंक की दर 8.35 प्रतिशत और आईडीबीआई बैंक 7.55 प्रतिशत की ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध करवा रहा है. वहीं यस बैंक 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर होम लोन दे रही है.

