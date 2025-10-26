हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
31 अक्टूबर को खुल रहा है लेंसकार्ट का आईपीओ, 7278 करोड़ रुपए जुटाने की योजना

31 अक्टूबर को खुल रहा है लेंसकार्ट का आईपीओ, 7278 करोड़ रुपए जुटाने की योजना

आईवियर सेक्टर की दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट  के 7,278 करोड़ रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) में निवेशक अगले सप्ताह बोली लगा सकेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 26 Oct 2025 03:06 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Lenskart IPO: आईवियर सेक्टर की दिग्गज कंपनी लेंसकार्ट  के 7,278 करोड़ रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) में निवेशक अगले सप्ताह बोली लगा सकेंगे. यह आईपीओ 31 अक्टूबर को खुलेगा और 4 नवंबर को बंद होगा. एंकर निवेशक 30 अक्टूबर बोली लगा सकेंगे, तो वही कंपनी के शेयर 10 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं.

मौजूदा निवेशक बेचेंगे हिस्सेदारी

आईपीओ में ऑफर फॉर सेल के  माध्यम से लेंसकार्ट के मौजूदा निवेशक  12.75 करोड़ शेयर बेचेंगे तो वहीं कंपनी 2,150 करोड़ रुपए के नए शेयर बेचेगी. पीयूष बंसल के प्रतिनिधित्व वाली कंपनी नए इश्यू से जुटाई गई राशि का उपयोग सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने, मार्केटिंग कैंपेन को बेहतर बनाने, कंपनी की तकनीकी और एआई प्लेटफ़ॉर्म को मजबूत बनाने और पूरे भारत में अपने रिटेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए करेगी.

केदारा कैपिटल, श्रोडर्स कैपिटल और सॉफ्टबैंक के एसवीएफ II लाइटबल्ब जैसे मौजूदा प्रमोटर और निवेशक, ओएफएस के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे.  प्रमोटर इस बीच, श्रोडर्स कैपिटल इस ऑफर का उपयोग अपनी 1.13 प्रतिशत हिस्सेदारी पूरी तरह से बेचने के लिए करेगा.

शेयर रिजर्वेशन

लेंसकार्ट ने रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ का 10 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया है, जबकि योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए 75 प्रतिशत और गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए 15 प्रतिशत शेयर आरक्षित है. कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए 15 करोड़ रुपए के शेयर भी आरक्षित किए हैं.

मज़बूत वित्तीय प्रदर्शन

आईपीओ से पहले लेंसकार्ट की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में 10.2 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज करने के बाद वित्त वर्ष 2025 में 297.3 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया. पिछले दो वर्षों में, इसका राजस्व 23 प्रतिशत बढ़कर 6,652.5 करोड़ रुपए हुआ है, जिससे 33 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) बनी रही.

इसके अतिरिक्त कंपनी में सॉफ्टबैंक, टेमासेक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (एडीआईए), केकेआर, अल्फा वेव और टीपीजी सहित कई अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का निवेश है. 

यह भी पढ़ें: लाखों कमाओ या करोड़ों! नहीं देना होगा कोई टैक्स, जानें ऐसे देशों के बारे में

Published at : 26 Oct 2025 03:05 PM (IST)
Embed widget