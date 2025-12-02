Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Home Loan Interest Rates India: बहुत से लोगों के जीवन का सपना होता है कि, उनका अपना घर हो. हालांकि, आजकल आमलोगों के लिए घर खरीदना काफी मुश्किल हो गया है. हर दिन घर की कीमतें आसमान पर पहुंच रही हैं. टियर-1 और टियर-2 शहरों की बात करें तो, घरों की कीमतें करोड़ों रुपए तक पहुंच गई हैं.

ऐसे में बहुत से लोग घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन का सहारा लेते हैं. अगर आप भी बैंक से होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो, आपको देश के प्रमुख बैंकों की होम लोन की ब्याज दरों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. ताकि आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो. साथ ही आप खुद के लिए सबसे बेस्ट होम लोन का चुनाव कर सकें....

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) होम लोन

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI में होम लोन की शुरुआत करीब 7.50 फीसदी ब्याज दर से होती है, जो ग्राहक की प्रोफाइल और सिबिल स्कोर के आधार पर 10.75 प्रतिशत तक जा सकती है. यानी आपका क्रेडिट स्कोर जितना बेहतर होगा, उतना कम ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा.

2. बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन

बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों को होम लोन की शुरुआत 7.35 प्रतिशत की ब्याज दर से करता है. ब्याज दर आगे ग्राहक की क्रेडिट प्रोफाइल और अन्य शर्तों के आधार पर बदल सकती है.

3. बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को 7.35 फीसदी से 12.15 प्रतिशत की ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध करवाता है. होम लोन की ब्याज दरें ग्राहक की आय, क्रेडिट स्कोर और प्रोफाइल के आधार पर बदल सकती है.

4. आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक होम लोन

देश की जानी-मानी प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों को 8.75 प्रतिशत से 11.80 प्रतिशत के बीच की ब्याज दर से होम लोन उपलब्ध करवा रहा है.

5. एचडीएफसी (HDFC) बैंक होम लोन

देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंकों में शुमार एचडीएफसी अपने ग्राहकों को 7.90 प्रतिशत से 13.20 प्रतिशत तक की ब्याज दरों पर होम लोन ऑफर कर रहा है.

यह भी पढ़ें: 1 लाख लगाने वाले आज हो गए 81 लाख के मालिक, बड़े-बड़ों की नींद उड़ाकर यह छोटू शेयर बना हीरो