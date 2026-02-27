हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market 27 February: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों फिसले; 300 अंक से ज्यादा टूटा सेंसेक्स

Stock Market 27 February: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों फिसले; 300 अंक से ज्यादा टूटा सेंसेक्स

शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 27 फरवरी की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए...

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 27 Feb 2026 09:36 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 27 फरवरी की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 28.13 अंक या 0.03 प्रतिशत फिसल गया. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 82,220.48 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिल रही है. निफ्टी 50  36.70 अंक या 0.14 फीसदी फिसलकर 25,459.85 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:24 बजे तक, सेंसेक्स 253 अंक की गिरावट के साथ 81,994 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 83 अंक फिसल गई थी और 25,412 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

कारोबारी दिन के दौरान टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एटरनल, टीसीएस और ट्रेंट रहे थे. टॉप लूजर की बात करें तो मारुति, इंडिगो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल और रिलायंस रहे थे.

गुरुवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 26 फरवरी के कारोबारी दिन फ्लैट कारोबार देखने को मिला था. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स लाल निशान और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 27.46 अंक या 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,248.61 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 14.05 अंक या 0.06 प्रतिशत उछलकर 25,496.55 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से अडानी पोर्ट, मारुति, भारती एयरटेल, टीसीएस और रिलायंस टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो ट्रेंट, एटरनल, पावरग्रिड, एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी और निफ्टी मिडकैप 100 के शेयरों में तेजी थी. वहीं निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयरों में गिरावट थी. गुरुवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 13 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 17 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें:  8th Pay Commission: क्या कर्मचारियों को 5 प्रमोशन देने की चल रही तैयारी? कई और फायदे की भी उम्मीद 

 

Published at : 27 Feb 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Stock Market Today Share Market 27 February
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Stock Market 27 February: शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों फिसले; 300 अंक से ज्यादा टूटा सेंसेक्स
शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों फिसले; 300 अंक से ज्यादा टूटा सेंसेक्स
बिजनेस
अब भारत, बांग्लादेश से यह सामान नहीं खरीदेगा सऊदी, 38 अन्य देशों से भी आयात रोकने का लिया बड़ा फैसला
अब भारत, बांग्लादेश से यह सामान नहीं खरीदेगा सऊदी, 38 अन्य देशों से भी आयात रोकने का लिया बड़ा फैसला
बिजनेस
8th Pay Commission: क्या कर्मचारियों को 5 प्रमोशन देने की चल रही तैयारी? कई और फायदे की भी उम्मीद
8th Pay Commission: क्या कर्मचारियों को 5 प्रमोशन देने की चल रही तैयारी? कई और फायदे की भी उम्मीद
बिजनेस
आज इन शेयरों पर रहेगा बाजार का फोकस, लिस्ट में इंडियन ऑयल, HCLTech जैसी कई बड़ी कंपनियां
आज इन शेयरों पर रहेगा बाजार का फोकस, लिस्ट में इंडियन ऑयल, HCLTech जैसी कई बड़ी कंपनियां
Advertisement

वीडियोज

Crime News: बेवफा का 'यार'...दिलजले साजन का 'शिकार' ! | Sansani
BMC Budget 2026-27 | ₹80,952 Crore | Roads, Water, Health & Infrastructure Highlights | Paisa Live
Avimukteshwaranand Controversy: गुप्त दरवाजे, स्वीमिंग पूल और खजाना! आश्रम पर चौंकाने वाला खुलासा
Chitra Tripathi: उमर खालिद से कैसे जुड़े राहुल के तार? | Delhi AI Summit | Himachal Police
Bharat Ki Baat: उमर खालिद से राहुल की तुलना! | Rahul Gandhi | BJP Poster | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: 10 करोड़ कैश... उमाशकंर सिंह के यहां इनकम टैक्स की टीम को क्या-क्या मिला?
यूपी: 10 करोड़ कैश... उमाशकंर सिंह के यहां इनकम टैक्स की टीम को क्या-क्या मिला?
विश्व
पाकिस्तान ने किया खुली जंग का ऐलान, टारगेट पर- काबुल, कंधार, 133 को मारने का दावा
पाकिस्तान ने किया खुली जंग का ऐलान, टारगेट पर- काबुल, कंधार, 133 को मारने का दावा
स्पोर्ट्स
IND vs ZIM: टीम इंडिया का दमदार शो! इन 5 खिलाड़ियों ने मिलकर जिम्बाब्वे को किया पस्त
टीम इंडिया का दमदार शो! इन 5 खिलाड़ियों ने मिलकर जिम्बाब्वे को किया पस्त
बॉलीवुड
'द केरल स्टोरी 2' आज नहीं होगी रिलीज, फिल्म की हो चुकी थी एडवांस बुकिंग, कोर्ट ने लगाई 15 दिन की रोक
'द केरल स्टोरी 2' आज नहीं होगी रिलीज, फिल्म की हो चुकी थी एडवांस बुकिंग, कोर्ट ने लगाई 15 दिन की रोक
इंडिया
Weather Forecast: दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार तक भीषण गर्मी...मौसम विभाग की भविष्यवाणी, जानें कौन से 5 राज्यों में होगी बारिश!
दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार तक भीषण गर्मी...मौसम विभाग की भविष्यवाणी, जानें कौन से 5 राज्यों में होगी बारिश!
जनरल नॉलेज
Types Of Passport: क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
हेल्थ
क्या वजन घटाने में बेअसर है इंटरमिटेंट फास्टिंग? स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
क्या वजन घटाने में बेअसर है इंटरमिटेंट फास्टिंग? स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget