शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों फिसले; 300 अंक से ज्यादा टूटा सेंसेक्स

Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 27 फरवरी की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 28.13 अंक या 0.03 प्रतिशत फिसल गया. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 82,220.48 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में भी गिरावट देखने को मिल रही है. निफ्टी 50 36.70 अंक या 0.14 फीसदी फिसलकर 25,459.85 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:24 बजे तक, सेंसेक्स 253 अंक की गिरावट के साथ 81,994 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 83 अंक फिसल गई थी और 25,412 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

कारोबारी दिन के दौरान टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एटरनल, टीसीएस और ट्रेंट रहे थे. टॉप लूजर की बात करें तो मारुति, इंडिगो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल और रिलायंस रहे थे.

गुरुवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में गुरुवार, 26 फरवरी के कारोबारी दिन फ्लैट कारोबार देखने को मिला था. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स लाल निशान और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 27.46 अंक या 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,248.61 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 14.05 अंक या 0.06 प्रतिशत उछलकर 25,496.55 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से अडानी पोर्ट, मारुति, भारती एयरटेल, टीसीएस और रिलायंस टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो ट्रेंट, एटरनल, पावरग्रिड, एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी और निफ्टी मिडकैप 100 के शेयरों में तेजी थी. वहीं निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयरों में गिरावट थी. गुरुवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 13 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 17 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

