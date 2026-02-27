हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: क्या कर्मचारियों को 5 प्रमोशन देने की चल रही तैयारी? कई और फायदे की भी उम्मीद

8th Pay Commission: क्या कर्मचारियों को 5 प्रमोशन देने की चल रही तैयारी? कई और फायदे की भी उम्मीद

8th Pay Commission: दिल्ली में नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) और NC-JCM की मीटिंग में कई बातें उठकर सामने आईं. इसमें केंद्रीय कर्मचरियों के लिए आठवें वेतन आयोग के तहत कई मांगे रखी गईं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Feb 2026 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार (25 फरवरी, 2026) को नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड), जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की मीटिंग हुई. इसमें कई जरूरी मुद्दों पर बात हुई जैसे कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करना, कर्मचारियों के लिए कम से कम 5 प्रमोशन की गारंटी देना, सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाना और 8वें पे कमीशन (8th CPC) में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू करना वगैरह.

इनके अलावा, जिन दूसरे विषयों पर बात हुई उनमें CPC के 18 सवालों के जवाब तैयार करना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) का चार्ज नॉन-CGHS शहरों के लिए 1,000 रुपये महीने से बढ़ाकर 20,000 रुपये करना और इंटरनेट जैसी जरूरी सर्विस के लिए अलाउंस शामिल करना शामिल है. 

JCM को भेजी जाएंगी कर्मचारियों की मांगे

बुधवार को हुई इस बैठक में डिफेंस, रेलवे, पोस्टल सर्विस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स और ऑडिट जैसे कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे. ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के सेक्रेटरी जनरल सी श्रीकुमार के हवाले से ET ने बताया, मीटिंग में मिनिमम बेसिक पे, प्रमोशन पॉलिसी, सालाना इंक्रीमेंट वगैरह जैसे मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की गई. आने वाले दिनों में अलग-अलग एम्प्लॉई एसोसिएशन 8th Pay Commission से जुड़ी अपनी मांगें JCM को भेजेंगी अगले 10 से 15 दिनों में सभी एसोसिएशन की तरफ से एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा.

JCM क्या है? 

बता दें कि JCM (Joint Consultative Machinery) भारत सरकार और कर्मचारियों के बीच संवाद का एक आधिकारिक मंच है. ऐसे में आठवें वेतन आयोग के तहत इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता. इसी के तहत, JCM की स्टाफ साइड आठवें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की मांगों का मसौदा तैयार कर रही है और उन्हें सरकार के सामने रख रही है.

अब 10 मार्च को रखी गई मीटिंग

NC-JCM में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि JCM तरफ से कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार होने के बाद इसे 8वें पे कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा. रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि कॉमन मेमोरेंडम पर चर्चा के लिए 10 मार्च को मीटिंग रखी गई है. इसके बाद अगले 1-2 हफ्तों में इसे 8वें कमीशन को भेजा जा सकता है. NC-JCM मीटिंग में मिनिमम पे, फिटमेंट फैक्टर और पेंशनर्स जैसे मुद्दे फोकस में है.

 

ये भी पढ़ें:

वैश्विक हलचल, ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ये देश हो रहा मालामाल, अब ईरान तनाव का उठा रहा फायदा

Published at : 27 Feb 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
8th Pay Commission 8th Pay Commission News 8th Pay Commission Updates
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
8th Pay Commission: क्या कर्मचारियों को 5 प्रमोशन देने की चल रही तैयारी? कई और फायदे की भी उम्मीद
8th Pay Commission: क्या कर्मचारियों को 5 प्रमोशन देने की चल रही तैयारी? कई और फायदे की भी उम्मीद
बिजनेस
आज इन शेयरों पर रहेगा बाजार का फोकस, लिस्ट में इंडियन ऑयल, HCLTech जैसी कई बड़ी कंपनियां
आज इन शेयरों पर रहेगा बाजार का फोकस, लिस्ट में इंडियन ऑयल, HCLTech जैसी कई बड़ी कंपनियां
बिजनेस
वैश्विक हलचल, ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ये देश हो रहा मालामाल, अब ईरान तनाव का उठा रहा फायदा
वैश्विक हलचल, ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ये देश हो रहा मालामाल, अब ईरान तनाव का उठा रहा फायदा
बिजनेस
वैश्विक अनिश्चितता के बीच बाजार ने खोई शुरुआती बढ़त, HDFC समेत इन शेयरों में भारी गिरावट
वैश्विक अनिश्चितता के बीच बाजार ने खोई शुरुआती बढ़त, HDFC समेत इन शेयरों में भारी गिरावट
Advertisement

वीडियोज

Crime News: बेवफा का 'यार'...दिलजले साजन का 'शिकार' ! | Sansani
BMC Budget 2026-27 | ₹80,952 Crore | Roads, Water, Health & Infrastructure Highlights | Paisa Live
Avimukteshwaranand Controversy: गुप्त दरवाजे, स्वीमिंग पूल और खजाना! आश्रम पर चौंकाने वाला खुलासा
Chitra Tripathi: उमर खालिद से कैसे जुड़े राहुल के तार? | Delhi AI Summit | Himachal Police
Bharat Ki Baat: उमर खालिद से राहुल की तुलना! | Rahul Gandhi | BJP Poster | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कौन देख रहा...', NCERT के चैप्टर में गलती पर गुस्से में PM मोदी, बड़ा कदम उठाएगी सरकार
'कौन देख रहा...', NCERT के चैप्टर में गलती पर गुस्से में PM मोदी, बड़ा कदम उठाएगी सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुजफ्फरनगर जल रहा था और बाप-बेटे सैफई में..', ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला
'मुजफ्फरनगर जल रहा था और बाप-बेटे सैफई में..', ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला
इंडिया
Weather Forecast: दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार तक भीषण गर्मी...मौसम विभाग की भविष्यवाणी, जानें कौन से 5 राज्यों में होगी बारिश!
दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार तक भीषण गर्मी...मौसम विभाग की भविष्यवाणी, जानें कौन से 5 राज्यों में होगी बारिश!
स्पोर्ट्स
IND vs ZIM: टीम इंडिया का दमदार शो! इन 5 खिलाड़ियों ने मिलकर जिम्बाब्वे को किया पस्त
टीम इंडिया का दमदार शो! इन 5 खिलाड़ियों ने मिलकर जिम्बाब्वे को किया पस्त
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 7: 'अस्सी' ने कर दी 'दो दीवाने सहर में' की छुट्टी, 7वें दिन ऐसे पलटी बाजी, जानें- कलेक्शन
'अस्सी' ने कर दी 'दो दीवाने सहर में' की छुट्टी, 7वें दिन ऐसे पलटी बाजी, जानें- कलेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मार्च से पहले ही पारा हाई, तीखी धूप ने बढ़ाई गर्मी, IMD ने नोएडा से लखनऊ तक दिया अलर्ट
यूपी में मार्च से पहले ही पारा हाई, तीखी धूप ने बढ़ाई गर्मी, IMD ने नोएडा से लखनऊ तक दिया अलर्ट
हेल्थ
वजन घटाने की रेस में नई दवा ने किया कमाल, जानें कितनी कामयाब है यह नई वेट लॉस मेडिसिन?
वजन घटाने की रेस में नई दवा ने किया कमाल, जानें कितनी कामयाब है यह नई वेट लॉस मेडिसिन?
जनरल नॉलेज
भारत के इस शहर को कहा जाता है केले की राजधानी, जानकार भी नहीं जानते होंगे जवाब
भारत के इस शहर को कहा जाता है केले की राजधानी, जानकार भी नहीं जानते होंगे जवाब
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget