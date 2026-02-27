Saudi Arabia: खाड़ी देश सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला लिया है, जो भारत, बांग्लादेश जैसे दुनिया के 40 देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं है. अपने यहां के लोगों की सुरक्षा और घरेलू बाजार में फूड सेफ्टी को पक्का करने के लिए सऊदी अरब ने 40 देशों से पोल्ट्री और टेबल अंडों के इम्पोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाने का फैसला लिया है.

गल्फ न्यूज के मुताबिक, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) ने बाकी 16 दूसरे देशों के कुछ खास इलाकों में भी पाबंदियां लगाई हैं. सऊदी प्रशासन का भी यही कहना है कि जनता के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह उठाया गया एक एहतियाती कदम है. यह पूरा मामला ग्लोबल हेल्थ डेवलपमेंट और एपिडेमियोलॉजिकल अपडेट के हिसाब से रेगुलर रिव्यू के अधीन है.

प्रभावित देशों की लिस्ट

बांग्लादेश अफगानिस्तान अजरबैजान जर्मनी इंडोनेशिया ईरान बोस्निया और हर्जेगोविना बुल्गारिया ताइवान जिबूती साउथ अफ्रीका चीन इराक घाना फिलिस्तीन वियतनाम कंबोडिया कज़ाकिस्तान कैमरून साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया लाओस लीबिया म्यांमार यूनाइटेड किंगडम मिस्र मेक्सिको मंगोलिया नेपाल नाइजर नाइजीरिया भारत हांगकांग जापान बुर्किना फासो सूडान सर्बिया स्लोवेनिया सी ते डी'आइवर मोंटेनेग्रो

इनमें से कुछ देश ऐसे हैं, जिन पर प्रतिबंध 2004 से ही लागू है. हालांकि, सऊदी ने उन देशों के अलग से नाम नहीं बताए हैं, जो लगातार 2004 से प्रतिबंधों के अधीन है.

क्यों लिया गया यह फैसला?

सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक, यह बैन बर्ड फ्लू (Avian Influenza) के फैलने के रिस्क के कारण लगाया गया है. हालांकि, इसमें उन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को छूट दी गई है, जो हीट-ट्रीटेड (Heat Treated) होते हैं या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दूसरी प्रक्रियाओं में से गुजरते हैं.

सऊदी के फैसले का भारत पर असर

भारत में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी के इस फैसले से भारत को कुछ खास असर नहीं होने वाला है क्योंकि भारत के टोटल पोल्ट्री इम्पोर्ट में सऊदी का हिस्सा बहुत कम है इसलिए भारतीय बाजारों में इसका असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. हालांकि, बांग्लादेश से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर सऊदी का पूर्ण प्रतिबंध लगाना वाकई में किसी झटके से कम नहीं है क्योंकि इससे बांग्लादेश जैसे उभरते पोल्ट्री एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचने की संभावना है.

ये भी पढ़ें:

900 रुपये से ज्यादा बढ़ जाएगी कीमत, 26 परसेंट रिटर्न की भरोसा! इस ऑटो स्टॉक पर ब्रोकरेज फिदा