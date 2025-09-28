हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसHDFC बैंक को लगा तगड़ा झटका, दुबई में नए ग्राहक बनाने पर लगी रोक

HDFC बैंक को लगा तगड़ा झटका, दुबई में नए ग्राहक बनाने पर लगी रोक

HDFC Bank News : दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) पर प्रतिबंध लगाया है. बैंक अब दुबई शाखा में नए ग्राहकों को नहीं जोड़ सकता.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 10:18 PM (IST)
HDFC Bank News : दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) पर प्रतिबंध लगाया है. जिसके तहत बैंक अब दुबई शाखा में नए ग्राहकों को नहीं जोड़ सकता. इस खबर की जानकारी एचडीएफसी बैंक ने एक्सचेंज को दी है. जिसमें बताया गया कि 26 सितंबर को दुबई अथॉरिटी ने बैंक को एक नोटिस दिया था. जिसके अनुसार बैंक दुबई इंटरनेशल फाइनेंशियल सेंटर (DIFC) ब्रांच के जरिए नए ग्राहकों को अपनी सर्विस नहीं दे पाएगा.

कौन कौन से काम पर लगाया गया है बैन

दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने से मना किया हैं. इस प्रतिबंध में यह बताया गया है कि अब बैंक नए ग्राहकों को किसी भी तरह की वित्तीय सलाह नहीं देगा. साथ ही बैंक लोन, इंवेस्टमेंट डील, लोन पर एडवांस और कस्टडी की व्यवस्था नहीं कर पाऐगा. इसके साथ ही डीएफएसए ने बैंक को बताया है कि वे नए ग्राहकों से संपर्क नहीं कर सकते है और किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रमोशन पर भी रोक रहेगी.

मौजूदा ग्राहकों पर नहीं होगा असर

डीएफएसए के इस प्रतिबंध का असर मौजूदा ग्राहकों पर नहीं होगा. बैंक पहले की तरह ही उन्हें अपनी सारी सर्विसेज देती रहेगी. बैंक ने जानकारी दी है कि डीएफएसए का प्रतिबंध लिखित रुप से संशोधित या निरस्त किए जाने तक जारी रहेगा। सिंगल और ज्वाइंट होल्डर्स मिलाकर सितंबर 2025 तक एचडीएफसी बैंक के डीआईएफसी ब्रांच में 1489 ग्राहक हैं. जो बैंक की सर्विस ले रहे हैं. 

इस मामले को लेकर एचडीएफसी की ओर से जानकारी दी गई है कि बैंक सभी निर्देशों का पालन करेगा. बैंक ने कहा है कि वह हर जांच में सहयोग करने को तैयार है, और जल्दी ही डीएफएसए के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेगा. 

इस पूरे विवाद की क्या है वजह

एचडीएफसी और दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी के इस विवाद को दो साल पुराने एक वाकये से जोड़ कर देखा जा रहा है. HDFC बैंक पर आरोप लगे थे कि अपने UAE ऑपरेशंस के जरिए  उसने जोखिम भरे निवेश उत्पाद की बिक्री की थी. जिसमें कई भारतीय निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा था. बैंक के शेयर की बात करें इसमें गिरावट देखी गई हैं. अब देखना होगा कि सोमवार के कारोबारी दिन में कंपनी के शेयर कैसा व्यवहार करेंगे.

Published at : 28 Sep 2025 10:18 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

