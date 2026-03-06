हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसMiddle East Tensions: यूएस-ईरान वॉर के भारत के ऊपर हो रहे ये 5 बड़े साइड इफैक्ट्स, अब आगे क्या होगा?

Middle East Tensions: यूएस-ईरान वॉर के भारत के ऊपर हो रहे ये 5 बड़े साइड इफैक्ट्स, अब आगे क्या होगा?

US Iran War: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अगर लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई, शेयर बाजार, रुपया और भारत की आर्थिक स्थिरता तक दिखाई दे सकता है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 07:12 PM (IST)
Preferred Sources

Middle East Tensions: पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ गई है. Iran और United States के बीच बढ़ते हमलों ने ऊर्जा बाजार, शेयर बाजार और करेंसी मार्केट पर दबाव डाल दिया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस तनाव का India की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं भारत पर पड़ने वाले 5 बड़े प्रभाव-

1. ऊर्जा कीमतों में उछाल की आशंका रेटिंग एजेंसी Moody's ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान युद्ध लंबा खिंचता है तो ऊर्जा बाजार में बड़ा झटका लग सकता है. इससे Crude Oil और Liquefied Natural Gas की कीमतों में भारी उछाल आने की संभावना है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.

2. महंगाई और रुपये पर दबाव अगर तेल और एलएनजी महंगे होते हैं तो भारत में महंगाई बढ़ना तय माना जा रहा है. इससे Indian Rupee कमजोर हो सकता है. इसके अलावा खाड़ी देशों से होने वाले ऊर्जा आयात में बाधा आने से ईंधन, गैस और ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ सकती है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा.

3. चालू खाते और राजकोषीय संतुलन पर असर Moody's के अनुसार अगर रुपया कमजोर होता है और ऊर्जा आयात महंगा हो जाता है तो भारत का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है. इससे सरकार के लिए राजकोषीय संतुलन बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाएगा. साथ ही आर्थिक वृद्धि पर भी दबाव पड़ सकता है.

4. शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव पश्चिम एशिया संकट का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है. शुक्रवार को BSE Sensex 1,097 अंक गिरकर 78,918.90 पर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 315 अंक टूटकर बंद हुआ. विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर दबाव बढ़ गया है.

5. डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी पूंजी की निकासी के कारण Indian Rupee भी दबाव में है. शुक्रवार को रुपया United States Dollar के मुकाबले छह पैसे गिरकर 91.70 (अस्थायी) पर बंद हुआ. हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है, जिससे रुपये की गिरावट पर कुछ हद तक रोक लगी है. यानी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अगर लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई, शेयर बाजार, रुपया और भारत की आर्थिक स्थिरता तक दिखाई दे सकता है.

ये भी पढ़ें: ईरान वॉर से उछले क्रूड ऑयल के दाम के बीच गिरकर बंद सेंसेक्स-निफ्टी, एक साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
Iran War Middle East Tensions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Middle East Tensions: यूएस-ईरान वॉर के भारत के ऊपर हो रहे ये 5 बड़े साइड इफैक्ट्स, अब आगे क्या होगा?
यूएस-ईरान वॉर के भारत के ऊपर हो रहे ये 5 बड़े साइड इफैक्ट्स, अब आगे क्या होगा?
बिजनेस
Iran War: वेस्ट एशिया में तनाव लाया भारत के लिए बुरी खबर, अब कैसे साकार होगा 'विकसित भारत' का सपना?
वेस्ट एशिया में तनाव लाया भारत के लिए बुरी खबर, अब कैसे साकार होगा 'विकसित भारत' का सपना?
बिजनेस
Stock Market News: ईरान वॉर से उछले क्रूड ऑयल के दाम के बीच गिरकर बंद सेंसेक्स-निफ्टी, एक साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस
ईरान वॉर से उछले क्रूड ऑयल के दाम के बीच गिरकर बंद सेंसेक्स-निफ्टी, एक साल में सबसे खराब परफॉर्मेंस
बिजनेस
Hurun Global Rich List: इस मामले में अमेरिका से बादशाहत छीन चीन बना दुनिया का नंबर-1, जानें किस पायदान पर खड़ा भारत
इस मामले में अमेरिका से बादशाहत छीन चीन बना दुनिया का नंबर-1, जानें किस पायदान पर खड़ा भारत
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने सालों तक बनाईं मिसाइल सिटी, अमेरिका और इजरायल का बनीं टारगेट, तेहरान ने अब बदली रणनीति
ईरान ने सालों तक बनाईं मिसाइल सिटी, अमेरिका और इजरायल का बनीं टारगेट, तेहरान ने अब बदली रणनीति
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बॉलीवुड
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
क्रिकेट
IND vs NZ: बारिश में धुला भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल, तो कौन बनेगा टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? जानें ICC का नियम
बारिश में धुला भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल, तो कौन बनेगा टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन?
इंडिया
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, जंग के बीच सरकार ने LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश
हेल्थ
Vitamin Supplements: सावधान! सप्लीमेंट्स का गलत कॉम्बिनेशन खराब कर सकता है आपकी हेल्थ, जानें एक्सपर्ट की राय
सावधान! सप्लीमेंट्स का गलत कॉम्बिनेशन खराब कर सकता है आपकी हेल्थ, जानें एक्सपर्ट की राय
जनरल नॉलेज
Islam Conversion India: भारत में हर साल कितने लोग छोड़ देते हैं इस्लाम? आंकड़े जान लेंगे तो नहीं कर पाएंगे यकीन
भारत में हर साल कितने लोग छोड़ देते हैं इस्लाम? आंकड़े जान लेंगे तो नहीं कर पाएंगे यकीन
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget