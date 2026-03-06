हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Middle East Tensions: एक तरफ लड़ते रहे इजरायल-ईरान, दूसरी तरफ भारत के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी

आरबीआई के मुताबिक, 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 56.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 573.12 अरब डॉलर हो गईं.

By : राजेश कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 07:29 PM (IST)
India's Forex Reserve: ईरान पर Israel और United States के संयुक्त हमले के बाद Middle East में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. जवाबी कार्रवाई में Iran ने Bahrain, Qatar और Kuwait समेत कई देशों को निशाना बनाया है. इसके साथ ही ईरान ने वैश्विक तेल व्यापार के अहम समुद्री मार्ग Strait of Hormuz को बंद कर दिया है, जहां से दुनिया के कई देश खाड़ी देशों से तेल आयात करते हैं. इस कदम से वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई है.

विदेशी करेंसी ऑल टाइम हाई

इन तनावपूर्ण हालातों के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 4.88 अरब डॉलर बढ़कर 728.49 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है. यह जानकारी Reserve Bank of India (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में दी.

इससे पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.11 अरब डॉलर घटकर 723.60 अरब डॉलर रह गया था. इससे पहले 13 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 725.72 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था.

तनाव के बीच राहत

आरबीआई के मुताबिक, 27 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 56.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 573.12 अरब डॉलर हो गईं. डॉलर में व्यक्त इन परिसंपत्तियों में भंडार में रखी गई अन्य प्रमुख मुद्राओं जैसे Euro, British Pound Sterling और Japanese Yen के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव भी शामिल होता है.

केंद्रीय बैंक ने बताया कि समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल्य 4.14 अरब डॉलर बढ़कर 131.63 अरब डॉलर हो गया. इसके अलावा विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 2.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.87 अरब डॉलर हो गया. आंकड़ों के अनुसार, इसी अवधि में International Monetary Fund (आईएमएफ) के पास भारत का आरक्षित भंडार भी 15.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.87 अरब डॉलर हो गया.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 06 Mar 2026 07:26 PM (IST)
India Forex Reserves Foreign Exchange Reserves India
