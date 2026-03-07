सस्ते में बिक रहा सोना, ईरान में जंग के बीच यहां गोल्ड पर भारी डिस्काउंट; जानें आखिर क्यों?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेससस्ते में बिक रहा सोना, ईरान में जंग के बीच यहां गोल्ड पर भारी डिस्काउंट; जानें आखिर क्यों?

Gold in Dubai: युद्ध की इस स्थिति में सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की कीमतें बढ़ने की आशंकाएं हैं, लेकिन इस देश में सोना भारी डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 07 Mar 2026 07:33 AM (IST)
Preferred Sources

Gold in Dubai: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के साथ ग्लोबल मार्केट में रुकावट आने के संकेत मिल रहे हैं. जैसे-जैसे ईरान में जंग का माहौल गहराता जा रहा है, वैसे-वैसे संकट गहराता रहा है. इस बीच एक ऐसा शहर है, जो सस्ते में सोना बेच रहा है.

एक तरफ जहां युद्ध की इस स्थिति में सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की कीमतें बढ़ने का डर है, दूसरी तरफ यहां सोना कम से कम कीमत पर बेचा रहा है. यहां दुबई की बात की जा रही है, जो इंटरनेशनल गोल्ड ट्रेड कैपिटल है. लॉजिस्टिक्स में आई रुकावटों और कम होती डिमांड के बीच दुबई में भारी डिस्काउंट पर गोल्ड बेचा जा रहा है. 

क्यों दुबई में सोने पर मिल रहा डिस्काउंट? 

दुबई को अपने बड़े बुलियन ट्रेडिंग मार्केट की वजह से 'सिटी ऑफ गोल्ड' के नाम से जाना जाता है. दुबई आमतौर पर कम इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स की वजह से भारत को प्रीमियम रेट पर सोना बेचता है. अब सवाल आता है कि दुबई जंग के इस माहौल में सस्ते में क्यों सोना बेच रहा है?

दरअसल, ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों और तेहरान की इस पर जवाबी कार्रवाई के बीच Airspace बंद होने और फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते दुबई के कारोबारी अपना स्टॉक देश के बाहर नहीं भेज पा रहे हैं. स्टॉक्स के लगातार जमा होने और एक्सपोर्ट रुकने की स्थिति में दुबई के डीलर अपना माल निकालने के लिए 30 डॉलर प्रति औंस तक डिस्काउंट दे रहा है.

सोने पर डिस्काउंट देने की एक और वजह है कि युद्ध के कारण अनिश्चितता के इस माहौल में दुबई में पर्यटकों का आना कम हो गया है. इसके चलते खरीदारी भी कम हुई है और सोना सस्ता हुआ है. 

भारत पर इसका असर

भारत सोने की अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता है. भारत जो सोना इंपोर्ट करता है, उसका एक बड़ा हिस्सा दुबई से होकर गुजरता है. ईरान में जंग की वजह से सप्लाई में कोई भी कमी भारत पर तुरंत असर डालेगी.

एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर यह स्थिति बनी रही, तो इससे भारत के जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए सप्लाई की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं. अगर सोने की सप्लाई धीमी होती है, तो भारत में कीमतें बढ़ सकती हैं. ऊपर से भारत में शादियों और त्योहारों का पीक सीजन बस आने ही वाला है इसलिए सोने की कीमतों में कोई और तेजी कंज्यूमर डिमांड पर असर डालेगा. 

Published at : 07 Mar 2026 07:20 AM (IST)
Gold Price Gold Jewellery DUBAI Iran Israel War
Embed widget