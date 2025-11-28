मॉर्डन रियल एस्टेट का हब बनता जा रहा गुरुग्राम, NCR मार्केट ने भी पकड़ी रफ्तार; क्या है वजह?

Real Estate: भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में 2025 में गजब का ग्रोथ देखने को मिला, जिसका श्रेय स्थिर आर्थिक विकास, उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं और रेजिडेंशियल व कमर्शियल दोनों सेगमेंट में बढ़ते निवेश को जाता है. घर खरीदारों में अब प्रीमियमाइजेशन की प्रवृत्ति तेज होती जा रही है. NCR में इस साल प्रीमियम सेगमेंट में मजबूत एंड यूजर डिमांड देखने को मिली, जिसे पॉलिसीज में हो रहे सुधार, बेहतर वित्तीय माहौल और तेजी से डेवलप हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से और बढ़ावा मिला.

तेजी से उभर रहा गुरुग्राम

ग्रुरुग्राम इस ग्रोथ का हब बनकर उभरा, जहां लग्जरी, प्रीमियम और प्लॉटेड हाउसिंग सेगमेंट में अच्छी-खासी बिक्री हुई. द्वारका एक्सप्रेसवे, सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR), गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, न्यू गुरुग्राम और सोहना जैसे प्रमुख कॉरिडोरों में कनेक्टिविटी में सुधार, बढ़ती सुविधाओं और शहर में कॉर्पोरेट्स की बढ़ती उपस्थिति से इसे शानदार बूम मिला. रेजिडेंशियल व कमर्शियल दोनों सेगमेंट को GCC सेटअप में बढ़ोतरी, ग्रेड-A ऑफिस लीजिंग और निवेशकों के मजबूत विश्वास से मुनाफा हुआ.

2026 में मिलेंगे और भी मौके

गंगा रियल्टी के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर नीरज के मिश्रा बताते हैं, ''2025 NCR रियल एस्टेट के लिए एक निर्णायक साल रहा है. खासतौर पर गुरुग्राम के लिए, जहां डिमांड पैटर्न स्पष्ट रूप से हाई क्वॉलिटी, लाइफस्टाइल-ड्रिवन घरों की ओर शिफ्ट हुआ है. आज के खरीदार सुविधा और स्थिरता के साथ-साथ ऐसी प्रॉपर्टीज को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू हो. इससे डेवलपर्स इनोवेशन के लिए प्रेरित हो रहे हैं. द्वारका एक्सप्रेसवे के लगभग तैयार होने और प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स के कनेक्टिविटी को बदलने की उम्मीद के साथ 2026 उभरते माइक्रो-मार्केट्स में और भी अधिक अवसर खोलेगा. गंगा रियल्टी को यकीन है कि आने वाला साल एंड-यूजर और निवेशक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि लेकर आएगा, जिसे स्थिर अर्थव्यवस्था और परिपक्व हो रहे उपभोक्ता mindset का समर्थन मिलेगा.''

NCR का रेजिडेंशियल मार्केट भी मजबूत

त्रेहान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सारांश त्रेहान ने बताया, ''साल 2025 में एनसीआर का रेजिडेंशियल मार्केट काफी मजबूत बना रहा और गुरुग्राम में इसकी अच्छी बिक्री भी देखी गई, कई प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव भी रखे गए. यह शहर अब आधुनिक रियल एस्टेट का हब बनता जा रहा है, जहां हाई-एंड हाउसिंग से लेकर लैंड-बेस्ड प्रोजेक्ट्स कई तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं. जैसे-जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, मांग और अधिक बढ़ने की उम्मीद है, खासतौर पर एसपीआर, न्यू गुरुग्राम और सोहना जैसे इलाकों में. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती आय और सिक्योर कम्युनिटी में रहने की बढ़ती इच्छा के कारण मार्केट में सस्टेनेबल ग्रोथ की उम्मीद है. डेवलपर्स भी घर खरीदारों की पसंद को ध्यान में रखते हुए उन्हें कस्टमर-सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं.''

2026 में इसकी रफ्तार और तेज होने की संभावनाएं हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज डिलीवरी से गुरुग्राम के माइक्रो-मार्केट्स में मांग मजबूत रहने की उम्मीद है क्योंकि डेवलपर्स वेलनेस-ओरिएंटेड डिजाइन, स्थिरता और टेक्नीकल इंटीग्रेशन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं.

