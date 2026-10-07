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हिंदी न्यूज़बिजनेसओला, उबर और रैपिडो को सरकार का अल्टीमेटम, 9 महीने में 100% इलेक्ट्रिक वाहन चलाएं

ओला, उबर और रैपिडो को सरकार का अल्टीमेटम, 9 महीने में 100% इलेक्ट्रिक वाहन चलाएं

क्या आप महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो जान लें, Ola,Uber और Rapido समेत सभी बाइक टैक्सी कंपनियों को अपनी सभी बाइक इलेक्ट्रिक करने के निर्देश दिए गए हैं.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 07 Oct 2026 04:38 PM (IST)
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आज के समय में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ रहा है.  अगर आप महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी का उपयोग करते हैं या फिर बाइक टैक्सी चलाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. राज्य सरकार ने Ola,Uber और Rapido समेत सभी बाइक टैक्सी कंपनियों को अपनी बाइल इलेक्ट्रिक करने का निर्देश दिया है.

जानकारी के मुताबिक, कंपनियों को अपना पूरा बाइक टैक्सी फ्लीट इलेक्ट्रिक करने के लिए कुछ महीनों का समय दिया गया है. यानी अब बाइक टैक्सी को पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करने की तरफ कदम उठाया गया है.

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कितना समय दिया गया है?

रिपोर्ट के मुताबिक, जो भी कंपनियां अभी पेट्रोल से चलने वाली बाइक का इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन पर शिफ्ट होना होगा और उन्हें इसके लिए 6 महीने का समय दिया गया है. लेकिन ये समय सीमा सभी के लिए एक जैसी नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनियों को एक्स्ट्रा समय दिया गया है, लेकिन इसके पीछे कारण भी है.

नियम लागू करने के दिए निर्देश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने RTOs और बाइक टैक्सी कंपनियों को इस नियम को लागू करने के लिए कहा है. यानी अब आने वाले समय में महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक कर दी जाएंगी. 

कुछ कंपनियों को मिलेगा एक्स्ट्रा समय

बता दें कि जिन भी ऑपरेटर्स ने महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम 2025 के तहत प्रोविजनल लाइसेंस के लिए पहले से ही अप्लाई किया हुआ है तो उन्हें पेट्रोल से इलेक्ट्रिक वाहन पर शिफ्ट होने के लिए 3 महीने का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा. यानी अलग-अलग मामलों में कंपनियों को अपनी सभी बाइक पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करने के लिए 9 महीने तक का समय मिल सकता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद क्या है?

सरकार का मकसद क्या है?

अगर बात करें इस निर्देश के पीछे सरकार के मकसद की तो राज्य में तेजी से बाइक टैक्सियों की संख्या बढ़ रही है और पेट्रोल से चलने वाली बाइक से प्रदूषण बढ़ता है तो सरकार ने इसलिए अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया है.

वहीं इसके साथ ही पेट्रोल वाली बाइक के मुकाबले में इलेक्ट्रिक बाइल चलाने में खर्च कम आता है. हां, ये जरूर है कि इलेक्ट्रिक बाइक की शुरुआती लागत ज्यादा हो सकती है,लेकिन बाद में इन्हें चलाने का खर्च पेट्रोल वाली बाइक की तुलना में कम होता है. इससे जो लोग बाइक टैक्सी चलाते हैं उनका खर्च भी कम हो सकता है.

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Published at : 07 Oct 2026 04:05 PM (IST)
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