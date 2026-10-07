Gold Silver Rate Today: फिर 1.50 लाख के करीब पहुंचा सोना, चांदी में भी तेजी

आने वाले कुछ महीनों में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और इस दौरान लोग सोने-चांदी की खरीदारी करने निकलेंगे. इसके साथ ही अगले महीने यानी नवंबर में दीवाली है तो इस समय भी लोग सोना खरीदना शुभ समझते हैं. अगर आप भी आज सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं तो पहले आज सोने-चांदी की कीमत कितनी है इसके बारे में जानना जरूरी है.

आज यानी 7 अक्टूबर को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि सोने की कीमत अब 10 ग्राम के लिए 1.50 लाख के आसपास पहुंच गई है. वहीं चांदी की बात करें तो इसकी कीमत भी 2.27 लाख प्रति किलो के आसपास है. ऐसे में अब जानते हैं कि देश के अलग-अलग राज्यों में सोने और चांदी की कीमत कितनी पहुंच गई है?

आज चांदी के दाम कितने है?

आज चांदी की बेंचमार्क कीमत 2,26,410 प्रति किलोग्राम रही. अब अलग-अलग शहरों में चांदी की कीमत कितनी चल रही है, उसके बारे में जानते हैं.

शहर चांदी (प्रति किलो)

दिल्ली 2,25,440

बेंगलुरु 2,25,610

हैदराबाद 2,25,790

मुंबई 2,25,830

कोलकाता 2,25,700

आपके शहर में कितनी है सोने की कीमत?

आज बेंचमार्क सोने का रेट 1,49,780 प्रति 10 ग्राम रहा, सभी शहरों के रेट में अंतर देखने को मिल रहा है.

शहर 22K सोना( प्रति 10 ग्राम) 24k सोना ( प्रति 10 ग्राम)

दिल्ली 1,36,840 1,49,280

कोलकाता 1,36,895 1,49,340

चेन्नई 137,445 1,49,940

बेंगलुरु 1,37,152 1,49,620

मुंबई 1,37,078 1,49,540

क्या आगे भी बढ़ेंगे दाम?

सबसे अहम सवाल यही है कि क्या अब आने वाले समय में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है? तो इसका जवाब है हां, अब आने वाले महीनों में दीवाली आने वाली है और शादी के सीजन की शुरुआत भी होने वाली है तो इस समय सोने-चांदी की डिमांड भी बढ़ जाती है. वहीं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर इनकी कीमतों पर पड़ सकता है. इसलिए आने वाले कुछ समय में सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है.

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