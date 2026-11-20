Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम जून से स्थिर हैं.

वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम लगातार तीन माह बढ़े हैं.

बुकिंग अंतराल घटा, सब्सिडी के लिए केवाईसी अनिवार्य है.

सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने आज के लिए गैस सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए हैं. राहत की बात यह है कि आज भी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें जून से स्थिर बनी हुई हैं. घरेलू 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार बदलाव 7 जून 2026 को किया गया था. तब कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद से रेट एक जैसे हैं.

एक तरफ जहां घरेलू LPG के कीमतों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम लगातार तीन महीनों से बढ़ रहे हैं. 1 सितंबर को 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 9.50 रुपये का इजाफा हुआ, जिससे यह 2,747.50 रुपये पर पहुंच गई. इसके बाद 1 अक्टूबर को इसमें 62.50 रुपये का बड़ा इजाफा किया गया, जिससे इसकी कीमत 2,810 रुपये हो गई. 1 नवंबर को 10 रुपये की और बढ़ोतरी के साथ दिल्ली और नोएडा में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2,820 रुपये हो गई है. इस तरह, पिछले तीन महीनों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कुल 82 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

बुकिंग के नियमों में बदलाव

कीमतें भले ही जून से स्थिर हैं, लेकिन बुकिंग और सब्सिडी से जुड़े नियमों में हाल ही में बदलाव किए गए हैं. 18 नवंबर 2026 को सरकार ने नियम बदलते हुए ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए भी रिफिल बुकिंग का अंतराल 45 दिन से घटाकर शहरी उपभोक्ताओं के बराबर 25 दिन कर दिया है. 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) या ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है.

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