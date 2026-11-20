कई महीनों से लगातार महंगे हो रहे सोना और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है. दोनों कीमती धातुओं के दाम में इन दिनों बड़ी गिरावट आई है. शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 3,500 डॉलर (करीब 3.14 लाख रुपए) प्रति औंस पर आ गया, जबकि चांदी की कीमत 42 डॉलर (करीब 3,766 रुपए) प्रति औंस तक पहुंच गई. दोनों धातुओं का यह सितंबर 2025 के बाद सबसे निचला स्तर है.

इस हफ्ते सोने में करीब 9% और चांदी में 13% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है. कीमतों में आई इस कमजोरी से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो शादी या किसी दूसरे मौके के लिए सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं.

अमेरिकी डॉलर मजबूत होने से सोने पर दबाव

रिपोर्ट के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ने की एक बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कई अधिकारी महंगाई को 2% के लक्ष्य तक लाने के लिए सख्त मौद्रिक नीति के पक्ष में हैं. फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने दिसंबर में ब्याज दरों में 0.50% तक की बढ़ोतरी पर विचार करने की बात कही है.

दरअसल, ब्याज दरें बढ़ने से सोने जैसे निवेश पर नियमित ब्याज नहीं मिलता, इसलिए इसकी तुलना में दूसरे निवेश विकल्प ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं. इसके अलावा अमेरिकी डॉलर भी मजबूत हुआ है. डॉलर महंगा होने से दूसरी करेंसी में सोना खरीदने वाले लोगों के लिए इसकी कीमत बढ़ जाती है, जिससे मांग और कीमतों पर दबाव पड़ सकता है.

भारत में सोने-चांदी का क्या रहा हाल?

यह गिरावट सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिला. 19 नवंबर को सोना करीब 1% गिरकर 1,29,599 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला. वहीं, चांदी की कीमत करीब 1.4% टूटकर 1,61,522 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. जनवरी 2026 में बने अपने शिखर से सोना करीब 26.50% और चांदी लगभग 58% सस्ती हो चुकी है.

शेयर बाजार में गिरावट का भी असर

सोने और चांदी पर दबाव की एक बड़ी वजह इस हफ्ते शेयर बाजार में आई बिकवाली भी है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी चिंताओं के कारण वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोरी आई. रिपोर्ट के मुताबिक, शेयर बाजार में नुकसान की भरपाई के लिए कुछ निवेशकों ने सोने और चांदी में अपनी हिस्सेदारी बेची. इससे कीमती धातुओं पर बिकवाली का दबाव और बढ़ गया.

सोने-चांदी की कीमतों में कब आएगी तेजी?

एवरबैंक के वर्ल्ड मार्केट्स हेड क्रिस गैफनी के मुताबिक, सोने-चांदी की कीमतों में दोबारा मजबूती आने के लिए आम खरीदारों और केंद्रीय बैंकों की तरफ से खरीदारी बढ़ना जरूरी होगा. हालांकि, तकनीक से जुड़ी अनिश्चितता और AI को लेकर बढ़ती चिंताएं निवेशकों को सोने जैसे ठोस निवेश विकल्पों की ओर भी रुख कर सकती हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों पर अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर की चाल और बाजार में खरीदारी का असर देखने को मिल सकता है.

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