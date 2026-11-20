Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईपीएफओ के रिलायंस कैपिटल में 1,816 करोड़ रुपये फंसे.

यह हानि 2013-14 के 2,500 करोड़ के निवेश से हुई.

कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया के बाद वसूली के सभी रास्ते बंद.

हालांकि, आम नौकरीपेशा लोगों के पीएफ खाते पूरी तरह सुरक्षित.

देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों की गाढ़ी कमाई संभालने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, लायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL) में किए गए निवेश के चलते ईपीएफओ के करीब 1,816 करोड़ डूब गए हैं और अब इस बकाया रकम को वसूलने के सभी कानूनी रास्ते भी बंद हो चुके हैं.

EPFO ने अपने ट्रस्टियों को जानकारी दी है कि कि रिलायंस कैपिटल से बकाया रकम वसूलने के लिए अब कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है. कंपनी के दिवालियापन समाधान (insolvency resolution) के बाद यह बकाया रकम लगभग 1,816 करोड़ रुपये आंकी गई है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

EPFO ने RCL पर लगाए थे 2500 करोड़

साल 2013 और 2014 में EPFO ने कर्मचारियों के फंड में से 2,500 करोड़ रुपये रिलायंस कैपिटल के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर में लगाए थे. बाद में जब कंपनी की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई, तो वह पैसे लौटाने में चूक गई. उधारी की इस रकम पर 808.67 करोड़ का ब्याज भी चढ़ा. इससे कुल रकम बढ़कर 3,308.67 करोड़ हो गई.

अब चूंकि कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इसलिए कोर्ट की देखरेख में हुई नीलामी से EPFO को केवल EPFO को 1,492.45 करोड़ रुपये ही वापस मिल पाए हैं. यानी कि मल रकम में से 1,007.55 करोड़ और ब्याज के 808.67 करोड़ मिलाकर इसे कुल 1,816.22 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान हुआ है.

क्या पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद है?

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अगस्त 2026 में बची हुई रकम की कथित हेराफेरी को लेकर एक मामला दर्ज किया. जांच के तहत यह देखा जा रहा है कि फंड की हेराफेरी के लिए कौन जिम्मेदार था ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके. हालांकि इससे EPFO को पैसा वापस मिलने की उम्मीद न के बराबर है.

हालांकि, आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि इस नुकसान के चलते उनके PF अकाउंट से एक भी रुपया नहीं कटेगा और उनका पूरा पैसा सरकार की गारंटी के साथ सुरक्षित है.

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