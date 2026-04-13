Gold-Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते तेजी देखने को मिली थी. हालांकि, अब ये दोनों ही अपने ऐतिहासिक उच्चतम स्तर से काफी नीचे कारोबार कर रही हैं. खासतौर पर, चांदी अपने हाई लेवल से काफी सस्ती है. जबकि सोना हालिया बढ़त के बावजूद अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर से नीचे बना हुआ है.

आज 13 अप्रैल को ताजा कीमतों के मुताबिक, चांदी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से लगभग 1.96 लाख रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती है. वहीं, सोना अपने हाई लेवल से करीब 50000 रुपये प्रति 10 ग्राम कम कीमत पर मिल रहा है. बता दें कि सोना और चांदी दोनों इस साल 29 जनवरी के दिन अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गए थे. इस दौरान चांदी की कीमत 4.25 लाख प्रति किलोग्राम और सोना 1.90 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी.

धातु हाई लेवल करेंस प्राइस गिरावट चांदी (प्रति किलोग्राम) 4.25 लाख 2,59,900 रुपये 1.96 लाख सस्ती सोना (प्रति 10 ग्राम) 1.90 लाख 1,52,830 (24 Carat) 50000 रुपये सस्ता

24 कैरेट सोना- 1,52,830 प्रति 10 ग्राम

1,52,830 प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोना- 1,40,090 प्रति 10 ग्राम

1,40,090 प्रति 10 ग्राम 18 कैरेट- 1,14,620 प्रति 10 ग्राम

यहां चेक करें रेट

शहर 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली 1,51,330 रुपये 1,38,720 रुपये मुंबई 1,51,590 रुपये 1,38,960 रुपये कोलकाता 1,51,330 रुपये 1,38,720 रुपये चेन्नई 1,51,940 रुपये 1,39,280 रुपये बेंगलुरु 1,51,710 रुपये 1,39,070 रुपये हैदराबाद 1,51,590 रुपये 1,38,960 रुपये अहमदाबाद 1,51,380 रुपये 1,38,770 रुपये जयपुर 1,51,480 रुपये 1,38,860 रुपये लखनऊ 1,51,480 रुपये 1,38,860 रुपये

चांदी की कीमत

आज चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम के हिसाब से 2,59,900 रुपये है. वहीं, प्रति 10 ग्राम इसकी कीमत 2,599 रुपये है.

खरीदार इन बातों का रखें ध्यान

रिटेल बाजारों में सोने और चांदी के गहनों की कीमतें IBJA के बेंचमार्क रेट से अलग होती हैं. जहां IBJA की कीमतें पूरे देश में एक जैसी होती हैं, वहीं गहनों की अंतिम कीमतों में GST और मेकिंग चार्ज शामिल होते हैं, जो शहर और बेचने वाले के हिसाब से अलग-अलग होते हैं. इससे अक्सर खरीदारों के लिए अंतिम कीमत बढ़ जाती है.

बाजार के जानकार सलाह देते हैं कि किसी भी तरह का निवेश करने या गहने खरीदने का फैसला लेने से पहले कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नजर रखें क्योंकि बुलियन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार के रुझानों के हिसाब से बदलती रहती हैं.

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