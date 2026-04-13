Share Market: होर्मुज की करेंगे नाकेबंदी! ट्रंप की नई धमकियों से सहमा शेयर बाजार, 1600 अंक से ज्यादा लुढ़का सेंसेक्स
Share Market Update: ईरान के साथ शांति वार्ता विफल रहने के बाद तिलमिलाए ट्रंप ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू करने की घोषणा कर दी है. इससे निवेशकों में डर का माहौल है.
Share Market Today: ईरान में जंग खत्म करने को लेकर इस्लामाबाद में तेहरान और अमेरिका की बातचीत नाकाम होने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. दलाल स्ट्रीट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज दबाव में नजर आ रहे है.
एक तरफ बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1613 अंकों की गिरावट के साथ 75937 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 461 अंक टूटकर 23589 अंक के महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के नीचे फिसल गया है.
क्यों गिरा शेयर बाजार?
- ट्रंप की होर्मुज की घेराबंदी की धमकियों और अमेरिका और ईरान के बीच Peace Agreement विफल होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर के पार चली गई. चूंकि भारत तेल का बड़ा आयातक है इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी बाजार के लिए किसी झटके से कम नहीं है.
- जाहिर तौर पर तेल महंगा होगा, तो पेट्रोल-डीजल की भी कीमतें बढ़ेंगी. इससे लॉजिटिक्स से लेकर ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च बढ़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ने के आसार हैं.
एशियाई बाजार
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलने और कच्चे तेल की कीमतों में 100 डॉलर के पार अचानक आए उछाल के बाद सोमवार को एशियाई बाजारों में गिरावट देखी जा रही है. इस दौरान जापान के निक्केई में 0.84 परसेंट की गिरावट देखी गई और यह 56,500 के लेवल के नीचे आ गया. दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी 1.83 परसेंट तक टूट गया. हांगकांग का Hang Seng भी 1.16 परसेंट की कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आया. इस दौरान चीन के बाजार में कारोबार का मिला-जुला रूख देखने को मिल रहा है. Shanghai Composite में भी 0.2 परसेंट की गिरावट देखी जा रही है.
वॉल स्ट्रीट का हाल
आज 13 अप्रैल को वॉल स्ट्रीट का हाल भी बेहाल नजर आ रहा है. सोमवार सुबह (भारतीय समयानुसार) अमेरिकी फ्यूचर्स में भारी बिकवाली देखी जा रही है. डाऊ जोन्स फ्यूचर्स करीब 550 अंक टूटकर नीचे ट्रेड कर रहा है. S&P 500 Futures भी 80 अंक या करीब 0.77 परसेंट की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है. Nasdaq Futures में भी 320 से अधिक अंकों की गिरावट देखी जा रही है.
क्रूड ऑयल की कीमत
इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीजफायर वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई. ऊपर से ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी का भी आदेश दे डाला. इससे कच्चे तेल की कीमतों में आज भारी उछाल आया है. ब्रेंट क्रूड वायदा 7.05 परसेंट बढ़कर 101.91 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 7.86 परसेंट की तेजी के साथ 104.16 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर है.
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