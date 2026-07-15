Petrol-Diesel Price Today 15 July 2026: सुबह- सुबह गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं तो रुकिए. हर दिन की तरह आज भी सरकारी तेल कंपनियों ने 15 जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. आपको अपनी बाइक या कार का टैंक फुल कराने से पहले अपने शहर की कीमत जरूर चेक कर लें. अच्छी बात ये है कि आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव लगातार बना हुआ है. यहां से शहर अनुसार रेट लिस्ट देखें.

आज पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)-

दिल्ली- 102.12 रुपये

मुंबई- 111.21 रुपये

कोलकाता- 113.51 रुपये

अहमदाबाद- 101.70 रुपये

चेन्नई- 107.77 रुपये

पटना- 113.35 रुपये

लेह- 109.81 रुपये

हैदराबाद- 115.69 रुपये

कोहिमा- 104.39 रुपये

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आज डीजल की कीमत (प्रति लीटर)-

दिल्ली- 95.20 रुपये

मुंबई 97.83 रुपये

कोलकाता- 99.82 रुपये

अहमदाबाद- 97.84 रुपये

चेन्नई- 99.55 रुपये

पटना- 99.36 रुपये

लेह- 97.92 रुपये

हैदराबाद- 103.82 रुपये

कोहिमा- 95.91 रुपये

क्यों नहीं बदले दाम?

पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम एक जैसे ही बने हुए हैं. इसकी बड़ी वजह तेल कंपनियों की रेट सेट करने की नीति, टैक्स और बाजार की मौजूदा स्थिति है. ऐसे में फिलहाल गाड़ी चलाने वालों को किसी नई बढ़ोतरी का सामना नहीं करना पड़ा है.

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अलग- अलग क्यों होता है रेट?

अगर आपके शहर में पेट्रोल या डीजल का रेट दिल्ली या मुंबई से अलग है तो इसका सीधा कारण राज्य सरकारों का VAT, स्थानीय टैक्स और परिवहन लागत है. इसलिए हर राज्य और शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग-अलग होती हैं.

कितने बजे आते हैं नए रेट?

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट करते हैं. अगर किसी दिन कीमतों में बदलाव होता है तो वो भी इसी समय पता चल जाता है.

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