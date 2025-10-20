हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gold Price Today: दिवाली के दिन फीकी पड़ी सोने की चमक, जानें अपने शहर के ताजा रेट

दिवाली के दिन सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. आप आज सोना खरीदने का विचार कर रहे हैं तो, आपको अपने शहर के लेटेस्ट रेट जरूर जान लेना चाहिए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 20 Oct 2025 11:02 AM (IST)
Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में सोमवार को हल्की गिरावट देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा सोमवार, 20 अक्टूबर को 1,27,817 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,27,008 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 

20 अक्टूबर सुबह 10 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,28,050 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1000 रुपए की तेजी है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआत कारोबार में 1,28,556 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. 

एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है. 20 अक्टूबर को 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला चांदी 1,59,875 रुपए पर ओपन हुआ. खबर लिखे जाने तक, चांदी 1,56,751 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. 

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार) 

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,840 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,950 रुपए 
18 कैरेट - 98,170 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,690 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,800 रुपए 
18 कैरेट - 98,020 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,040 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,200 रुपए 
18 कैरेट - 98,500 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,690 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,800 रुपए 
18 कैरेट - 98,020 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,740 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,850 रुपए 
18 कैरेट - 98,070 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,30,840 रुपए 
22 कैरेट - 1,19,950 रुपए 
18 कैरेट - 98,170 रुपए

आज पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है. दिवाली के दिन सोने की कीमतों में आई गिरावट से लोगों के चेहरे खिल गए है. बहुत से लोग दिवाली के दिन सोना, चांदी खरीदने को शुभ मानते है और इस दिन भी धनतेरस की तरह ही पीली धातु की खरीदारी करते है.

भारत में सोना और चांदी सांस्कृतिक रुप से भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ हैं. पिछले कई वर्षों से इसकी मांग बनी हुई है. निवेशक भी सोना को एक सेफ विकल्प के तौर पर देखते हैं और इसमें निवेश करते है. यहीं कारण है कि, भारत में सोने और चांदी की मांग बनी रहती हैं. 

Published at : 20 Oct 2025 11:01 AM (IST)
