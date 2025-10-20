शेयर मार्केट में जबरदस्त रैली, सेंसेक्स 560 अंक उछला, निफ्टी 25,875 के पार

Stock Market Today: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 20 अक्टूबर, सोमवार को भारतीय शेयर मार्केट हरे निशान के साथ शुरु हुआ. दोनों ही प्रमुख इंडेक्सों में तेजी दर्ज की गई. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 317.11 अंक या 0.38 प्रतिशत उछलकर 84,269.30 पर कारोबारी दिन की शुरुआत की. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 114.75 अंक या 0.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,824.60 पर हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए ओपन हुआ. पिछले सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन शुक्रवार को भी शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी.

9:25 बजे तक, सेंसेक्स 688 अंक की तेजी के साथ 84,641 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 180 अंक उछलकर 25,890 पर ट्रेड कर रहा था.

बीएसई के टॉप गेनर

रिलायंस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईएनएफवाई



बीएसई के टॉप लूजर

आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, टाटा स्टील

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

पिछले सप्ताह के आखिरी ट्रेडिंग सेशन, शुक्रवार 17 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त रैली देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए थे. सेंसेक्स 484.53 अंक या 0.58 प्रतिशत की उछाल के साथ 83,952.19 अंक तो वहीं, निफ्टी 50 124.55 अंक या 0.49 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,709.85 पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से एशियन पेंट, एमएडएम, भारती एयरटेल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलिवर टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, आईएनएफवाई, इटरनल, टाटा स्टील, टेक महिन्द्रा, पावर ग्रिड रहे थे. वहीं निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी में तेजी दर्ज की गई थी. वहीं, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी स्मालकैप 100 और निफ्टी आईटी के शेयर टूटे थे. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 17 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 13 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

