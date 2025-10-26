Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold purity check: सोना भारतीयों के साथ बहुत गहरे सांस्कृतिक रुप से जुड़ा हुआ है. भारतीय हर खुशी के मौके पर सोना खरीदते को शुभ मानते हैं और इसकी खरीदारी करते हैं. अगर आपने भी सोने की खरीदारी की हैं, तो क्या आपको पता है कि, इसकी शुद्धता कैसे जांचे.

साथ ही अगर आप सोना खरीदने के सोच रहें हैं तो, क्या आपको पता है उसकी शुद्धता कैसे परखी जाती हैं. दोनों ही विकल्पों में आपको अपने सोने की जांच करनी चाहिए. जिससे आपके साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी ना हो. आज हम जानते हैं कि, मोबाइल से कैसे आप अपने गोल्ड की प्योरिट जांच सकते हैं.

घर बैठे करें सोने की जांच



अगर आप घर बैठे सोने की शुद्धता जांचना चाहते हैं तो, आपको अपने मोबाइल फोन पर BIS Care नाम का एक ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें. अब अपनी ज्वेलरी पर दर्ज 6 अंको वाला HUID नंबर ऐप पर दर्ज करें. इसके कुछ ही सेकेंड में आपको अपनी ज्वेलरी की शुद्धता का पता चल जाएगा. इस आसान प्रोसेस से आप घर में बैठे हुए अपने सोने की जांच कर सकते हैं.

हॉलमार्क क्या है और इसकी पहचान?

हॉलमार्क भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के द्वारा जारी एक निशान होता है. जो सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की शुद्धता और गुणवत्ता बताने का काम करता है. हॉलमार्क होने से ग्राहकों को पता चलता है कि, उनका सोना कितना शुद्ध है. इसलिए सोने की खरीदारी से पहले हॉलमार्क चेक करने की सलाह दी जाती है.

शादियों के सीजन में बढ़ सकती हैं सोने की बिक्री

भारत में शादियों का सीजन जल्दी ही शुरु होने वाला हैं, ऐसे में लोग सोने की खरीदारी करेंगे. बाजार विशेषज्ञों का मानना हैं कि, इस दौरान सोने की खरीदारी तेज हो सकती हैं. अगर आप भी सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो, इसकी शुद्धता जरूर जांचे. ताकि, आपके किसी भी तरह की आर्थिक नुकसान ना हो.

यह भी पढ़ें: Chhath Puja 2025 Bank Holiday: बैंक छुट्टियों की लिस्ट, कब खुलेंगे और कब बंद रहेंगे आपके शहर के बैंक