Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Chhath Puja Bank Holidays 2025: दिवाली खत्म हो गई है और अब परे देश में छठ महापर्व मनाया जा रहा है. ऐसे में अगर आप बैंक जाने की योजना बना रहे हैं तो, आपको छठ पर्व पर छुट्टी की जानकारी होनी चाहिए.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से अक्टूबर महीने की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है. ऐसे में बैंक जाने से पहले आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं, यह पता कर लें. आइए जानते हैं कि, छठ पर्व में बैंक खुल है नहीं?

छठ पर्व पर किन शहरों में बंद है बैंक?

छठ पूजा के अवसर पर बैंक छुट्टियों की जानकारी कुछ इस प्रकार है. सोमवार, 27 अक्टूबर को छठ पूजा के संध्या अर्घ्य के कारण कोलकाता, पटना और रांची में बैंक बंद रहेंगे. इसके अगले दिन मंगलवार, 28 अक्टूबर को छठ महापर्व के प्रातः अर्घ्य के कारण पटना और रांची में बैंकों में सामान्य कामकाज नहीं हो पाएगा. यानि कि, छठ पूजा को लेकर इन शहरों में कुल 2 दिनों की बैंक छुट्टी होगी.

हालांकि, इस दौरान बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं होगा. आप पहले की तरह ही इन सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे.

नवंबर महीने में भी है कई बैंक छुट्टियां

1 नवंबर को बेंगलुरु में कन्नड़ राज्योत्सव और देहरादून में इगास-बग्वाल के अवसर पर बैंक में छुट्टी की घोषणा की गई है. इसके बाद 2 नवंबर को बैंकों में रविवार की साप्ताहिक छुट्टी होगी. 5 नवंबर को गुरुनानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

वहीं, 7 नवंबर को शिलांग में वंगाला महोत्सव के कारण बैंकों में सामान्य कामकाज नहीं हो पाएगा. साथ ही 9, 16, 23 और 30 नवंबर को रविवार होने की वजह से बैंकों में साप्ताहिक छुट्टी होगी. आरबीआई की ओर से छुट्टियों की लिस्ट जारी की जाती है. राज्य के विशेष अनुरोध पर भी आरबीआई के द्वारा विशेष छुट्टियों का ऐलान किया जाता है.

यह भी पढ़ें: 2025 में ये बैंक दे रहे हैं सबसे सस्ता होम लोन, घर खरीदने से पहले जानें इंटरेस्ट रेट्स