Gold-Silver Price Today: आज सोने का भाव थोड़ा नरम पड़ा है. पिछले दो दिनों की तेजी के बाद आज कीमत गिरने से खरीदारों को थोड़ी राहत मिल सकती है. नए साल के मौके पर सोने की बढ़ती डिमांड के बीच इसकी कीमतें बढ़ गई थीं. आलम यह रहा कि पिछले दो दिनों में 100 ग्राम सोने के भाव में 12000 रुपये का उछाल आया.

सोने की ही तरह आज चांदी का भी भाव लुढ़का है. हालांकि, गिरावटके बावजूद आज चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई लेवल के करीब बनी हुई है. चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से बुलियन और ज्वेलरी बाजारों में खरीदारों पर दाबव बढ़ रहा है.

24, 22 और 18 कैरेट की कितनी है कीमत?

3 जनवरी को भारत में 24-कैरेट सोने की कीमत में 380 रुपये की गिरावट आई है और अब इसकी कीमत प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 1,35,820 रुपये और 100 ग्राम के लिए 13,58,200 रुपये है. इसी तरह से 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के हिसाब से अभी 350 रुपये गिरने के बाद 1,24,500 रुपये है और 100 ग्राम की कीमत 12,45,000 रुपये है. हालांकि, आज 10 ग्राम 18-कैरेट सोने की कीमत 280 रुपये बढ़कर 1,01,870 रुपये पर पहुंच गई है, जबकि 100 ग्राम की कीमत 10,18,700 रुपये है.

चांदी की कितनी है कीमत?

देश में आज चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है. चांदी की कीमतें 2000 रुपये कम होकर आज 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. इसी तरह से 100 ग्राम चांदी की कीमत 24,000 रुपये है.

MCX पर सोने-चांदी की कीमत

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 फरवरी को मैच्योर होने वाले गोल्ड फ्यूचर्स शुक्रवार की ट्रेडिंग में 0.04 परसेंट गिरने के बाद 10 ग्राम के लिए 1,35,752 रुपये पर बंद हुए. इसी तरह से 5 मार्च को एक्सपायर होने वाले सिल्वर फ्यूचर्स 0.31 परसेंट की बढ़ोतरी के बाद 2,36,599 रुपये पर सेटल हुए.

