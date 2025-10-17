Gold Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में शुक्रवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा शुक्रवार को 1,31,026 रुपए (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. गुरुवार को एमसीएक्स पर सोना 1,29,852 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

17 अक्टूबर सुबह 10 बजे, एमसीएक्स पर 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,31,840 रुपए पर ट्रेड कर रहा था. जो कि पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 1900 रुपए की तेजी है. एमसीएक्स गोल्ड शुरुआत कारोबार में 1,32,294 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा था. घरेलू मांग बढ़ने से सोने की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,32,920 रुपए

22 कैरेट - 1,21,850 रुपए

18 कैरेट - 97,220 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,32,770 रुपए

22 कैरेट - 1,21,700 रुपए

18 कैरेट - 99,580 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,33,090 रुपए

22 कैरेट - 1,22,000 रुपए

18 कैरेट - 1,01,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,32,770 रुपए

22 कैरेट - 1,21,700 रुपए

18 कैरेट - 99,580 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,32,820 रुपए

22 कैरेट - 1,21,750 रुपए

18 कैरेट - 99,630 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,32,920 रुपए

22 कैरेट - 1,21,850 रुपए

18 कैरेट - 99,730 रुपए

त्योहारी सीजन चल रहा है. धनतेरस और दिवाली आने वाली हैं. ऐसे में सोने की बढ़ती कीमतों ने लोगों को टेंशन में डाल दिया हैं. भारतीय धनतेरस और दिवाली में सोना खरीदने को शुभ मानते हैं और इस पीली धातु की खरीदारी करते है. हालांकि, इस साल कीमतें ज्यादा होने के कारण लोग सोने की खरीदारी कम कर सकते है.

भारत में सोना का सांस्कृतिक महत्व है और यह भारतीयों के साथ सदियों से जुड़ा हुआ हैं. यही कारण है कि, भारत में लोग सोना खरीदने को शुभ मानते हैं. निवेशक भी सोने को एक सेफ विकल्प के तौर पर देखते है. निवेशकों का मानना है कि, सोना हमेशा ही अच्छा रिटर्न देने वाला धातु है. यही कारण है कि, सोने को बहुमूल्य धातु भी कहा जाता है.

