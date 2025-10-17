शुरुआती गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार, सेंसेक्स 110 अंक उछला, निफ्टी 25,600 के पार

Stock Market Today: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 17 अक्टूबर, शुक्रवार को भारतीय शेयर मार्केट लाल निशान के साथ शुरु हुआ. दोनों ही प्रमुख इंडेक्सों में गिरावट दर्ज की गई. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 135.88 अंक या 0.16 प्रतिशत लुढ़कर 83,331.78 पर कारोबार की शुरुआत की. वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी 38.45 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,546.85 पर लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए ओपन हुआ. हालांकि, यह गिरावट ज्यादा देर तक नहीं रही. मार्केट ओपन होने के कुछ ही देर के बाद सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर कारोबार करने लगे.

9:30 बजे तक, सेंसेक्स 108 अंक की तेजी के साथ 83,577 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 20 अंको उछलकर 25,605 पर ट्रेड कर रहा था.

बीएसई के टॉप गेनर

एशियन पेंट, एमएडएम, टाइटन, भारती एयरटेल



बीएसई के टॉप लूजर

इटरनल, एचसीएल टेक, आईएनएफवाई, टेक महिन्द्रा



गुरुवार को कैसा रहा था मार्केट?

सप्ताह के चौथे ट्रेडिंग सेशन, गुरुवार 16 अक्टूबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त रैली देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए थे. सेंसेक्स 862.23 अंक या 1.04 प्रतिशत की उछाल के साथ 83,467.66 अंक तो वहीं, निफ्टी 50 261.75 अंक या 1.03 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,585.30 पर ट्रेड करते हुए कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से कोटक बैंक, टाइटन, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट, एमएमएम टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, इटरनल, भारती एयरटेल, आईएनएफवाई रहे थे. वहीं निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी स्मालकैप 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई थी. गुरुवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 27 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और केवल 3 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

