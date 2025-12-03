इमरजेंसी के समय गोल्ड का सही इस्तेमाल, बेचना ठीक या लोन लेना बेहतर? जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Gold loan vs Selling gold: लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं जब लोगों को इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है. बहुत से लोग इस स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड या दूसरे विकल्प का इंतजाम करके रखते हैं. हालांकि, जिनके पास इस तरह का कोई फंड नहीं होता, वे घर में पड़े सोने को बेच कर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं.

बैंकों के द्वारा गोल्ड लोन लेने का विकल्प भी उनके पास होता है. पैसों की तत्काल जरूरत के समय सोना बेचने और गोल्ड लोन लेने में से आपको किसका चयन करना चाहिए? दोनों ही विकल्पों में आपके लिए कौन सा विकल्प सही है. आइए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं....

पैसों के लिए गोल्ड बेचना

पैसों की जरूरत होने पर अगर आप अपना सोना बेचते हैं, तो वह हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल जाता है. लेकिन गोल्ड लोन लेने पर सोने का मालिकाना हक आपके पास ही बना रहता है. लोन राशि का भुगतान करते ही आप अपना सोना दोबारा वापस पा सकते हैं.

हालांकि, इसके लिए आपको ब्याज देना होता है. वहीं. दूसरी ओर सोना बेचने पर कोई अतिरिक्त शुल्क या ब्याज नहीं देना पड़ता. सोने की पूरी रकम आपको मिलती है.

गोल्ड बेचने का विकल्प

अगर आपको मोटी रकम एक लंबे समय के लिए चाहिए, तो ऐसी स्थिति में गोल्ड बेचने का विकल्प चुन सकते हैं. साथ ही आप किसी तरह के ब्याज भरने की झंझट नहीं चाहते हैं तो, यह ऑप्शन आपके लिए सही हो सकता है.

गोल्ड लोन ऑप्शन

अगर आपको कुछ समय के लिए पैसों की जरूरत हैं और साथ ही आप लोन की ईएमआई चुका सकते हैं तो, आपको गोल्ड लोन लेने के विषय में सोचना चाहिए. ऐसा करने से आपका सोना सुरक्षित रहता है. साथ ही आप अपनी जरूरतों को भी पूरा कर पाते हैं.

