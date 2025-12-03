ग्रे मार्केट में दहाड़ रहे हैं इस कंपनी के शेयर, 60 फीसदी से ऊपर पहुंचा GMP, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Ravelcare Limited GMP: सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार, 3 दिसंबर को रेवेलकेयर लिमिटेड के आईपोओ को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है. निवेशकों द्वारा कंपनी के शेयरों पर जमकर दांव लगाए जा रहे हैं. निवेशकों के पास आज कंपनी में दांव लगाने का आखिरी मौका हैं. आईपीओ की शुरुआत 1 दिसंबर को हुई थी.

आंकड़ों की बात करें तो, आज के कारोबारी दिन सुबह 11 बजे तक कंपनी आईपीओ को 126 गुना से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल चुके थे. साथ ही कंपनी शेयर ग्रे मार्केट में भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही हैं. कंपनी शेयर करीब 60 फीसदी प्रीमियम पर ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रही है....

ग्रे मार्केट में कंपनी बिखेर रही है अपना जलवा

रेवेलकेयर लिमिटेड ने आईपीओ के तहत अपने शेयरों की कीमत 130 रुपये तय की है. हालांकि, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 80 रुपये प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं. जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि, कंपनी शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री ले सकती है.

कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 8 दिसंबर, 2025 को शेयर बाजार में संभव हैं. कंपनी आईपीओ के तहत 24.10 करोड़ रुपये का पब्लिक इश्यू बाजार में ला रही है.

क्या करती है कंपनी?

रेवेलकेयर लिमिटेड की स्थापना नवंबर 2018 में हुई थी. यह डिजिटल फर्स्ट ब्यूटी और पर्सनल केयर सामान बेचने का काम करती है. कंपनी हेयरकेयर, स्किनकेयर और बॉडीकेयर के कई प्रॉडक्ट्स ग्राहकों को उपलब्ध करवाती है.

कंपनी मुख्य रूप से अपनी वेबसाइट के साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स बेचती है. वित्त वर्ष 2024-25 में रेवेलकेयर ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहुंच बनाई है. कंपनी अब यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और सऊदी अरब समेत कई देशों के ग्राहकों तक अपना सामान पहुंचा रही हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

