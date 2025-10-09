दिवाली से पहले ही सवा लाख के पार पहुंचा सोना, तीन दिन में 6000 रुपये चढ़ी कीमत; अब आगे क्या?

Gold Prices Surge: धनतेरस और दिवाली का त्योहार जैसे-जैसे सामने आ रहा है, सोने की कीमतें रफ्तार पकड़ती जा रही हैं. आलम यह है कि महज तीन दिन में सोने की कीमत में 6000 रुपये का उछाल आया है. अकेले बुधवार को कीमत 2,600 रुपये बढ़कर 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई. कुल मिलाकर दिवाली से पहले ही सोना सवा लाख के पार जा चुका है. जबकि एक्सपर्ट्स ने दिवाली तक सोने के इस रेंज तक पहुंचने का अनुमान लगाया था.

पहले टैरिफ और अब अमेरिका में लंबे समय से शटडाउन के बीच पैदा हुई भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच लोग सुरक्षित निवेश के रूप में सोने पर दांव लगा रहे हैं, जिससे कीमतें बढ़ी हैं. ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक, 99.9 परसेंट शुद्धता वाला सोना मंगलवार (7 अक्टूबर) को 700 रुपये की बढ़त के साथ 1,24,000 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि एक दिन पहले सोमवार (6 अक्टूबर) को इसमें 2,700 रुपये का भारी इजाफा हुआ था.

सोने के साथ चांदी में भी तेजी

दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को 99.5 परसेंट शुद्धता वाला सोने की कीमत 2,600 रुपये से बढ़कर 1,26,000 प्रति 10 ग्राम के अपने अब तक ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई. जबकि मंगलवार को यह 1,23,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बंद हुई थी.

विदेशी बाजारों में भी सर्राफा कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई. हाजिर सोना लगभग 2 परसेंट बढ़कर 4,049.59 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. सोने के साथ-साथ चांदी की भी कीमत बढ़ रही है. बुधवार को चांदी की कीमत 3,000 रुपये बढ़कर 1,57,000 प्रति किलोग्राम के अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई. मंगलवार चांदी 1,54,000 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर बंद हुई थी.

हाजिर सोने-चांदी की भी बढ़ी कीमत

अमेरिका में शटडाउन के कारण सरकारी कामकाज ठप होने की चिंताओं के बीच सुरक्षित निवेश की मांग के चलते हाजिर सोना पहली बार 4,000 डॉलर प्रति औंस के महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर पहुंच गया. वैश्विक बाजारों में हाजिर चांदी 2 परसेंट से ज्यादा बढ़कर 48.99 डॉलर प्रति औंस के हाई लेवल पर पहुंच गई. कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कमोडिटी रिसर्च, कायनात चैनवाला ने कहा, "यूक्रेन में जियो-पॉलिटिकल टेंशन, फ्रांस और जापान में राजनीतिक अस्थिरता और जारी डेटा ब्लैकआउट के बीच फेड दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों ने भी तेजी को बढ़ावा दिया है."

दिवाली में इतना टन बिकेगा सोना

सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच एक्सपर्ट्स ने यह भी अनुमान लगाया है कि इस साल दिवाली में सोने की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होगी. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 18 से 23 अक्टूबर के बीच करीब 45 टन सोना बिकने की संभावनाएं हैं. सोने की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच लोगों ने रेट कम होने की उम्मीद ही छोड़ दी है.

